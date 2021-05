Huawei MediaPad T8 in offerta a 99,90€ su Amazon è la risposta alla tua ricerca di un tablet che sia economico, ma che non si blocchi al secondo utilizzo. I pezzi a disposizione sono pochissimi e la cosa ancor più interessante è che in sconto super c'è l'edizione LTE: potrai mettere la SIM e navigare su Internet senza la necessità di avere una connessione WiFi sotto mano.

Huawei MediaPad T8 in offerta super su Amazon

Un incredibile compromesso fra qualità, prezzo e prestazioni. Questo table da 8″ è abbastanza compatto da poter essere portato ovunque, ma molto più grande di uno smartphone.

Il suo processore octa core è affiancato da 2GB di RAM e 16GB di storage interno. Certo, la RAM non è elevata, starai pensando, ma questo prodotto ha un asso nella manica importantissimo. Infatti, basa il suo funzionamento su Android naturalmente, ma non ci sono i GMS (servizi Google). Questo sai cosa significa? Che avrai a disposizione tutta la potenza di Huawei Mobile Services, i servizi di Huawei, senza la inevitabile “pesantezza” dei servizi di Google, che sono perfetti per device potenti, ma limitanti per gli altri.

Invece, con questo prodotto potrai avere tutta la fluidità che ti serve proprio grazie a questo grande assente.

Come anticipato, si tratta dell'edizione LTE: metti all'interno del tablet una SIM e navighi su Internet ovunque. Insomma: la soluzione perfetta per quest'estate, dove non è certo detto che avrai a disposizione una connessione WiFi alla quale collegarti. Invece, con MediaPad T8 potrai navigare anche sotto l'ombrellone!

Bene, fatte queste premesse, dove altri è possibile comprare un tablet con queste caratteristiche, di un'azienda affidabile come Huawei, a un prezzo così piccolo? Per questo, il mio consiglio, è quello di approfittare al volo della possibilità di comprare MediaPad T8 in sconto a 99,90€ su Amazon.

I pezzi a disposizione sono pochissimi, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Tablet