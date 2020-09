C’è chi della musica non può farne a meno, ma lo stesso vale per la qualità del suono. Si tratta di persone che non vogliono rinunciare ad una qualità audio elevata, anche durante l’ascolto in mobilità. Per questo motivo oggi vi suggeriamo un’offerta estremamente interessante sullo Smart Speaker di Bose che oggi Amazon propone in forte sconto.

Bose Portable Smart Speaker

Bose è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, che ha fatto della qualità del suono e della profondità dei bassi un marchio di fabbrica. Il Portable Smart Speaker è un prodotto che soddisfa le aspettative, con una versatilità impareggiabile.

In sostanza si tratta di uno speaker estremamente potente, simile alle altre proposte dell’azienda. Il peso è di 1,06 chili, ma grazie alla maniglia è molto semplice da trasportare. Ciò per cui si differenzia il Portable Smart Speaker rispetto ai fratelli (ed alla concorrenza) sono però le funzionalità. Il diffusore di Bose infatti è l’unico in grado di funzionare tramite WiFi. Potremo collegarlo infatti alla linea di casa ed utilizzarlo con Alexa per tutte le funzioni smart dell’assistente vocale.

In mancanza di una linea WiFi ovviamente potremo utilizzare lo speaker attraverso il Bluetooth. È possibile collegare lo smartphone, il tablet o qualsiasi altro dispositivo wireless per continuare l’ascolto in ogni luogo. Gli speaker inoltre possono essere collegati tra loro in serie, o agli altri dispositivi della gamma grazie alla tecnologia esclusiva SimpleSync di Bose.

Non manca infine la resistenza all’acqua, urti e cadute con certificazione IPX4. Potrete portare lo speaker ovunque vogliate, senza alcuna preoccupazione grazie ad una struttura solida e resistente a qualsiasi danno. Oggi Amazon propone il Bose Portable Smart Speaker a 279 euro con ben 91 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

