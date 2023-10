9 modi in cui gli smartwatch possono essere utili agli anziani

L’avanzamento della tecnologia ha permesso un utilizzo ottimale e diversificato di dispositivi come gli smartwatch, rispetto al passato. Oggi, gli smartwatch non sono solo un accessorio che offre un supporto più rapido e pratico rispetto al telefono, ma rappresentano anche un prezioso aiuto per le persone anziane. Infatti, questi dispositivi consentono di monitorare alcuni parametri importanti della vita quotidiana e della salute direttamente dal polso. Questa evoluzione ha portato a un cambiamento significativo nel modo in cui si interagisce con la tecnologia, rendendola un elemento sempre più integrato nella vita quotidiana.

Attenzione: l’utilizzo degli smartwatch non deve sostituire le visite mediche e i controlli effettuati da professionisti sanitari.

Smartwatch il supporto ideale per gli anziani

Gli smartwatch non solo permettono di controllare e monitorare le applicazioni, le notifiche, i messaggi e le chiamate, ma offrono anche la possibilità di monitorare la salute e l’attività fisica, inclusa la qualità del sonno. I dispositivi, che devono essere associati a un telefono, sono pratici e intuitivi da utilizzare per gestire e monitorare alcuni aspetti importanti della vita quotidiana di un anziano, contribuendo a migliorare o gestire alcune abitudini per la salute e il benessere.

Ma nonostante permettano di monitorare alcuni parametri vitali, è importante sottolineare che uno smartwatch non può e non deve sostituire le visite mediche e i controlli effettuati da professionisti.

Le funzionalità degli Smartwatch

Le funzionalità degli smartwatch sono varie e adatte a ogni tipo di esigenza, dal monitoraggio della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, al controllo del sonno e l’attività fisica. Il prodotto ideale e adatto a tutte le età, non solo ai più giovani. Infatti, per gli anziani rappresenta un supporto ideale per gestire e controllare le proprie abitudini. Tra le caratteristiche base degli smartwatch si trova la possibilità di rimanere in contatto con i propri cari.

Infatti, questi dispositivi indossabili permettono di effettuare chiamate, inviare messaggi o leggere notifiche, messaggi e chiamate direttamente dal polso, senza la necessità di utilizzare lo smartphone. Inoltre, le impostazioni degli smartwatch offrono la possibilità di personalizzare la grandezza e la posizione delle applicazioni e del testo, facilitando così la visione per le persone anziane. Queste funzionalità rendono lo smartwatch uno strumento pratico e intuitivo, adatto a tutte le età.

Smartwatch: per monitorare il cuore

Tra le funzionalità più avanzate, si trovano quelle che monitorano la salute in modo più dettagliato. Questo rappresenta un supporto importante per gli anziani, ovviamente in aggiunta alle visite mediche ufficiali. Infatti, alcuni modelli di smartwatch possono monitorare la pressione sanguigna semplicemente premendo un pulsante o seguendo le indicazioni del dispositivo. Il dispositivo è in grado di monitorare la pressione sanguigna e raccogliere tutti i dati in un’unica cartella o in un grafico, permettendo all’utente di rivederli nel tempo.

Ma non solo, è possibile anche misurare la frequenza cardiaca, ottenendo un monitoraggio giornaliero, con la possibilità di osservare un grafico o ricevere notifiche direttamente sull’orologio o sul proprio telefono. Infatti, è essenziale associare lo smartwatch al telefono per avere sotto controllo la sezione salute e tutte le altre attività. Lo smartwatch pur essendo in grado di gestire e monitorare la frequenza cardiaca non sostituisce la visita cardiologica e tutti i controlli relativi alla salute.

Smartwatch e chiamate di sicurezza

Un altro importante aspetto degli smartwatch è la capacità di rilevare rapidamente le cadute, come il Samsung Galaxy Watch, che tutelano la salute e la sicurezza dell’utente. Questo smartwatch, infatti, è in grado di avvisare le autorità di emergenza o i contatti di emergenza preimpostati in caso di rilevamento di una caduta violenta. Inoltre, tra le funzionalità più pratiche e veloci, c’è sicuramente quella di monitorare e regolare l’attività fisica.

Gli smartwatch di qualsiasi genere possono controllare e segnalare i passi, il movimento, il tempo trascorso in piedi o seduti. Così da gestire e capire meglio le proprie abitudini e, se necessario, modificarle o migliorarle. Inoltre, lo smartwatch può essere un valido strumento per aumentare la produttività, incoraggiando gli anziani a fissare un obiettivo di attività per motivarsi a muoversi più del solito.

Il promemoria direttamente sul polso

Trasformandosi anche nell’assistente intelligente, in quanto l’orologio può essere il promemoria ideale per eventi importanti, come la programmazione dell’assunzione dei farmaci. Inserendo un programma con orari, date e giorni specifici, lo smartwatch invierà una notifica o suonerà, a seconda delle impostazioni stabilite, per ricordare l’assunzione del farmaco o altri promemoria.

Benessere e salute: i grafici dello smartwatch

Monitorare le abitudini del sonno è fondamentale per garantire un benessere fisico e mentale ottimale, soprattutto per gli anziani. La praticità di visualizzare il proprio percorso nel tempo con pochi clic, sia sullo smartphone che direttamente sullo smartwatch, è un vantaggio significativo. In quanto, gestire alcuni aspetti della vita quotidiana, dal sonno all’alimentazione, può portare a significativi miglioramenti nella qualità della vita.

A tale scopo, gli smartwatch offrono la possibilità di monitorare le ore di sonno e di creare un grafico che tiene conto di vari aspetti, come il sonno REM, la frequenza cardiaca e i rumori presenti durante il riposo. Questo può aiutare a migliorare e regolare il sonno degli anziani e di chiunque utilizzi lo smartwatch. Tra gli quelli più diffusi è possibile menzionare l’Apple Watch, il Samsung Galaxy Watch e molti altri modelli disponibili sul mercato. Ovviamente, la scelta varia a seconda delle esigenze individuali ed è importante valutarle per trovare il dispositivo con le caratteristiche più adatte alla propria situazione.

Localizzazione e sicurezza

Lo smartwatch non è solo ideale per gli anziani, ma anche per le loro famiglie. Infatti, offre la possibilità di tracciare la posizione, elemento essenziale per la sicurezza e la tutela dell’anziano. Una funzionalità che permette all’anziano di godere di una maggiore libertà, senza trascurare la sicurezza e la tutela della persona. In sostanza, lo smartwatch è il dispositivo che può migliorare la vita delle persone anziane, rendendolo più indipendenti e autonome nella gestione delle abitudini e delle attività. Anche se qualsiasi dispositivo indossabile è un supporto utile per l’anziano, non sostituisce in alcun modo le visite mediche e i controlli relativi alla salute.