Apple Watch: con questa novità di watchOS 10.1, lo smartwatch diventa IMPERDIBILE

Da pochissimi giorni Apple ha rilasciato la prima beta di watchOS 10.1 agli sviluppatori e agli utenti beta pubblici per Apple Watch. Questo aggiornamento introduce, per la prima volta, NameDrop sugli smartwatch dell’azienda. In poche parole, questa funzionalità esclusiva permette di condividere le informazioni di un contatto con un altro possessore di iPhone o Watch. Se non siete iscritti al programma di beta testing, non disperate: presto sarà disponibile per tutti. Occorre solo avere un po’ di pazienza.

Apple Watch: come funziona NameDrop?

Come detto, questa feature permette di condividere in maniera immediata le informazioni di un contatto con un altro utente. Si può attivare pigiando l’app “contatti”, selezionando il proprio profilo e quindi cliccando l’opzione “condividi”. Apparirà quindi una simpatica animazione che vi suggerirà di avvicinare i due Apple Watch o un orologio e un iPhone e il resto avverrà in automatico. Questa è una funzionalità veramente molto comoda; è stata introdotta con iOS 17 ed è stata estesa anche a watchOS 10. Inolte, NameDrop fa parte di AirDrop e invia alle persone selezionate il proprio poster di contatto, nome e numero di telefono.

Per funzionare, richiede che due iPhone abbiano iOS 17 e che i due Apple Watch siano aggiornati a watchOS 10.1. All’interno del nuovo sistema operativo poi, sono stati trovati i primi dettagli della famosissima feature “Double Tap” che arriverà solo su Watch Series 9 e su Watch Ultra 2, visto che sfrutta la potenza del processore S9 presente a bordo dei due gadget.

