64 GB in più sul tuo telefono: 13€ per la chiavetta USB MAGICA

Avevi mai pensato di fare spazio sul tuo telefono senza dover rinunciare a niente? Nessun foto cancellata, nessun video rimosso ma soprattutto nessun abbonamento al cloud mensile o annuale. Con una semplice chiavetta USB C tutto ciò è possibile ed è pure economico: ti bastano 13,56€ per risolvere tutti i tuoi dilemmi. Ma pensa un po', le sorprese non finiscono mai visto e considerato che ha anche un connettore USB A così la sfrutti a pieno ovunque ti voglia.

Chiavetta USB C e USB A: due al prezzo di una

Acquistare una chiavetta USB che possa essere collegata anche ai dispositivi mobili è una bella trovata. Non solo perché ti consente di trasferire file da una parte all'altra nel giro di pochissimi secondi ma anche perché è di una comodità assurda e ti permette di avere quella memoria in più che ogni tanto serve.

Notifica push dello spazio di archiviazione in esaurimento? La colleghi e ti passi un po' di roba che vuoi conservare sopra senza la necessità di andare a caricare online foto e video con pagamento mensile.

Come ti dicevo, in ogni caso, questa chiavetta ha anche un'entrata USB A dalla sua parte. Puoi subito intuire che la utilizzi praticamente ovunque tu voglia e grazie al suo design, non si rovina e non si perde.

Io ti offro un suggerimento: trasformala in un bel portachiavi così la hai sempre a portata di mano.

Acquista al volo la tua nuova chiavetta USB C da 64 GB su Amazon e non te ne pentirai. Ti avviso: prima fai, meglio è, questi prodotti sono sempre i più ricercati. Con soli 13,56€ risolvi i tuoi problemi all'istante.