600 Cialde Caffè Borbone (quasi) in REGALO su eBay

Approfitta subito di questa offerta potente disponibile oggi solo su eBay. Acquista 600 Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 77,50 euro. In pratica, stai pagando a caffè solo 0,13 centesimi di euro! Un prezzo regalato che ti assicura una qualità sempre perfetta ad ogni tazzina. Per ottenere questo sconto devi inserire il Coupon “SETTEMBRE2023” nella sezione Codici Sconto prima del Check Out. Tra l’altro con eBay hai anche altri due vantaggi fantastici inclusi in questa promozione pazzesca e imperdibile.

Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo inserito in fase di ordine. Secondo, la possibilità di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 25,83 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

600 Cialde Caffè Borbone a 0,13€ l’una: l’affare del giorno

Finalizza l’affare del giorno con 600 Cialde Caffè Borbone a soli 0,13 centesimi di euro l’una. 100% compostabili, sono confezionate a una a una in una confezione 100% riciclabile. Non solo fai bene al tuo gusto, ma anche all’ambiente. La qualità Miscela Rossa ti regali pura energia nel gusto per un caffè forte e cremoso. Grazie al suo carattere deciso, per una sensazione di piacere al palato, è come bere un espresso appena fatto al bar.

Cosa stai aspettando? Acquistale subito a soli 77,50 euro. Ottieni questo prezzo speciale inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” nella sezione Codici Sconto prima del Check Out. Comunque ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.