6 secondi di Spider-Man: No Way Home, ecco cosa si è inventata Sony

Spider-Man: No Way Home è stato un vero successo. La pellicola della Marvel ha appassionato i fan di questo supereroe generando entrate da paura. Tutti non vedono l’ora di poterlo avere a catalogo su Disney+, la piattaforma di streaming live e on demand casa di Marvel, Pixar, Disney, Star Wars, Star e National Geographic.

Nel frattempo però, Sony è già in procinto di debuttare con Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Edition. Questo titolo arriverà nei cinema la prossima settimana. Nello specifico il lancio è stato programmato per il 2 settembre 2022.

Nell’attesa, per generare più aspettativa nei fan di questa pellicola, Sony ha pensato bene di anticipare 6 secondi di questo film pubblicando un video. Da una parte contiene 6 secondi di anticipazioni su ciò che dovremo aspettarci, mentre dall’altra scene già viste.

Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Edition

Sony ha voglia di rendere ancora più appetitosa l’uscita dell’ultima produzione Marvel legata a un supereroe che non ha tempo. Stiamo parlando di Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff Edition. Infatti, proprio in questi giorni ha pubblicato un teaser che anticipa 6 secondi della pellicola in questione.

In arrivo nelle sale cinematografiche il 2 settembre 2022, questo filmato, pur contenendo anticipazioni di soli 6 secondi, ha molto da dire. Si tratta di una clip particolarmente interessante che rivela indizi e contenuti molto attesi dai fan di questa serie di film. Perciò eccolo nella sua versione integrale.

Se non riesci a vedere il video o desideri vedere tutti i contenuti esclusivi dal sito ufficiale di Sony esiste un modo per farlo. Purtroppo, tutti siamo soggetti a limitazioni geografiche, perciò alcuni contenuti possono risultare non disponibili per il nostro Paese.

Attivando una VPN sul tuo dispositivo potrai accedere a tutto ciò che ti interessa senza alcuna restrizione. Infatti, collegandoti a uno dei numerosi server disponibili e sparsi in tutto il mondo, avrai accesso a contenuti illimitati nel Web.

Infine, ti ricordiamo che il primo Spider-Man: No Way Home è disponibile al noleggio. Tuttavia non abbiamo ancora una data precisa in merito a quando verrà integrato nel catalogo Disney+. Speriamo a breve, ma solitamente devono passare almeno 45 giorni dall’uscita nei cinema. Nondimeno ci sono tantissimi altri contenuti Marvel esclusivi disponibili da subito.

