6 lampadine WiFi: che PREZZO su Amazon, bisogna fare alla svelta

Ecco l’offerta giusta per trasformare la tua casa smart in un istante. Grazie ad Amazon potrai risparmiare il 30% e avere in ogni stanza una luce che si accende con la voce. Metti subito nel tuo carrello 6 lampadine Aigostar a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo modo pagherai ogni lampadina poco più di 5 euro e potrai avere in ogni stanza la luce che desideri e aggiungere un tocco di semplicità. Infatti potrai controllarle tramite app, anche mentre sei fuori casa o accenderle spegnerle con i comandi vocali. Tutto più semplice, intuitivo e con una spesa decisamente vantaggiosa.

Approfitta subito di quest’offerta speciale prima che i coupon si esauriscano. Vai su Amazon e acquista 6 lampadine Aigostar a soli 34,99 euro. Se le ordini oggi potrai riceverle a casa tua già domani senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

6 lampadine Aigostar e ogni stanza avrà l’atmosfera perfetta

Regola la luminosità delle lampadine dall’1% fino al 100% per modificare anche il colore che viene sprigionato. Così potrai creare la giusta atmosfera per ogni occasione. Inoltre essendo a LED avrai anche un notevole risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali.

Non avrai bisogno di nessun hub per collegarle, basterà scaricare l’app gratuita Aigosmart e quindi accedere alla tua rete Wi-Fi da 2,4 GHz. Potrai controllarle anche quando non sei in casa. Oppure lascia che ad accendere e spegnere la luce sia Alexa o Google Assistant. Tutto più semplice e intuitivo. O ancora, imposta un timer e automatizza l’illuminazione di ogni stanza facendo accendere o spegnere le luci tutte insieme o singolarmente.

Questa di oggi rappresenta davvero un’offerta unica ma difficilmente potrà durare a lungo. Quindi adesso non sprecare altro tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 6 lampadine Aigostar a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.