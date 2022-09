6 lampadine SMART E14 da 36 milioni di colori a soli 5€ l'una su Amazon

Rendere la casa intelligente è un attimo se fai i giusti acquisti. Da dove partire? Ovviamente dalle lampadine smart LED che consumano poco ma sono comodissime da avere in casa. Se infatti conti che puoi utilizzarle in qualunque ambiente e impostarle come vuoi, sai già che sono il primo step da affrontare.

Hai bisogno di un modello compatibile con attacco E14? Questo bundle da 6 pezzi è perfetto: con il coupon che spunti tu in pagina, le hai praticamente a 5 e qualche centesimo l’uno. Prezzo finale di appena 31€ per non sbagliare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, se hai Prime sul tuo account ancora di più.

Lampadine smart LED: come non farne mai a meno

Le lampadine smart LED sono una trovata geniale soprattutto se punti a dei modelli completi come questi che ti sto proponendo. Infatti ti permettono di rendere casa intelligente ma non solo, la personalizzi letteralmente come vuoi. E se ora stai pensando qualcosa come “la luce non può cambiare l’atmosfera” aspetta di provarle per cambiare idea.

Con 36 milioni di colori al loro interno, puoi scegliere quello che più ami e personalizzarlo sotto tutti i punti di vista. Grazie all’applicazione che scarichi sia su Android che iOS ci metti un secondo e se hai Amazon Alexa o Google Assistant? Utilizzi persino la tua voce.

Pensa un po’: sono letteralmente pragmatiche. Infatti puoi:

impostare routine;

creare programmazioni;

impostare una tonalità di bianco a scelta;

a scelta; creare luci soffuse o piene grazie all’opzione dimmerabile;

sincronizzarle con la musica per creare feste indimenticabili.

Non devi far altro che avvitarle sul tuo lampadario o sulla tua lampada preferita per utilizzarle dal primo secondo.

Acquista immediatamente il tuo bundle di lampadine smart LED E14 a soli 31€ spuntando il coupon in pagina su Amazon: le ricevi a casa senza costi aggiuntivi.

