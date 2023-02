6 lampadine WiFi con controlli vocali a 3,32€ l'una, ROBA da MATTI

Oggi se fai veloce puoi fare un vero colpaccio. Risparmio assicurato e casa intelligente in un lampo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 6 lampadine WiFi Aigostar a soli 19,95 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Che sia un errore di prezzo? Potrebbe essere, quindi a maggior ragione bisogna fare in fretta per accaparrarsele prima che tutto finisca. In pratica grazie a questo sconto del 50% ogni lampadina la paghi solo 3,32 euro. Sono compatibili con i comandi vocali e potrai scegliere fra tantissime colorazioni diverse.

6 lampadine WiFi Aigostar a un prezzo mai visto

Queste 6 lampadine WiFi Aigostar sono semplicissime da far funzionare e non necessitano di un hub. È sufficiente scaricare l’app gratuita Aigosmart e collegarle in pochi e semplici passaggi alla tua rete WiFi di casa. In questo modo sono subito funzionanti. Le puoi quindi controllare con il tuo smartphone, accendendole e spegnendole anche quando sei fuori casa. Scegli tra 16 milioni di colori disponibili quello che più ti piace, anche uno diverso per ogni stanza.

Potrai combinare i colori con l’intensità luminosa per creare l’atmosfera che desideri in ogni occasione. E anche impostare una modalità che farà cambiare il colore delle lampadine a ritmo di musica. Chiedi ad Alexa o Google Assistant di accendere la luce della camera o spegnere quella del salotto. Utilissima funzione per quando hai le mani impegnate. Puoi anche impostare un timer o un orario prestabilito di accensione e spegnimento. Consuma meno e divertiti.

Con una cifra davvero irrisoria oggi puoi rendere la tua casa intelligente. Devi fare presto però perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue 6 lampadine WiFi Aigostar a soli 19,95 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.