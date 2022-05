5G: WindTre sul podio per copertura ma TIM vince sulla velocità

Dall’1 gennaio al 31 marzo 2022 tutti i 4 principali operatori mobili italiani sono stati monitorati da Opensignal, società esperta nel quantificare l’esperienza di rete mobile, in merito al loro servizio 5G. I dati che sono emersi permettono di avere un quadro importante sui servizi e sulla qualità offerti con la rete di quinta generazione in Italia.

A essere stata messa sotto esame in questo primo trimestre è la rete 5G di Iliad, TIM, Vodafone e WindTre. Le prove a cui è stata sottoposta ciascuna connessione sono sette: esperienza video, esperienza di gioco, esperienza dell’app vocale, velocità di caricamento, disponibilità e portata.

Sul podio, al primo posto troviamo TIM che ha collezionato quattro successi su sette, ma rimane vincitrice indiscussa per la velocità offerta. Al secondo posto, invece, troviamo WindTre che è l’operatore che offre più copertura. Infatti ha vinto nelle prove di disponibilità e portata 5G.

Entriamo nei dettagli di questo report che ci permette di avere un quadro complessivo più chiaro sulla qualità dell’offerta 5G dei quattro maggiori operatori mobili presenti in Italia. In questo modo, se avete un telefono compatibile con questa tecnologia, in base anche a dove vivete, potrete decidere meglio a quale provider appoggiarvi.

5G Experience Report di Opensignal: TIM è l’operatore più veloce

Nel nuovo 5G Experience Report di Opensignal, l’operatore che è riuscito a vincere in più prove è TIM. Come anticipato, il provider nazionale si è aggiudicato il primo posto su quattro delle sette categorie. Nello specifico ha dimostrato una qualità superiore in esperienza video, esperienza di gioco, velocità di download e velocità di caricamento. Ecco cosa ha dichiarato Opensignal in merito:

Nell’ultimo rapporto sull’esperienza 5G in Italia di Opensignal, TIM ha il sopravvento vincendo a titolo definitivo quattro categorie: Esperienza video 5G, Esperienza di gioco 5G, nonché velocità di download 5G e velocità di caricamento 5G, e con un ampio margine. WindTre domina in entrambi i premi che misurano l’estensione di una rete 5G: Availability e Reach. Iliad si è guadagnata un posto al tavolo dei vincitori assicurandosi uno stretto margine di vincita su TIM in 5G Voice App Experience.

Quindi, tra i quattro operatori, Vodafone è l’unico che non ha spiccato in nessuna delle sette categorie, rimanendo sotto, a volte anche di poco, agli altri tre. Un risultato che sicuramente potrà essere migliorato in futuro visto che questo provider, attualmente, si sta concentrando sulla diffusione della rete di quinta generazione in Italia.

Comunque, Vodafone nella prova sull’esperienza video ha totalizzato 69,3 punti guadagnando il terzo posto dopo Iliad che, invece, vince nell’esperienza dell’app vocale. Vodafone nell’esperienza di gioco è seconda dopo TIM con 70,4 punti. Infine, l’operatore anglosassone, in velocità di caricamento ha totalizzato 18,1 punti, posizionandosi seconda dopo TIM che ne ha totalizzati 25,1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.