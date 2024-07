POCO F6 5G: con il codice sconto di eBay è tuo ad un ottimo prezzo

Il POCO F6 5G è ora disponibile su eBay a 359,10€, utilizzando il codice sconto “PIT10PERTE2024”. Questo smartphone rappresenta un’ottima scelta per chi cerca elevate prestazioni e connettività 5G ad un prezzo competitivo.

Alimentato dal recente processore Snapdragon 8s Gen 3, il POCO F6 offre prestazioni di alto livello, comparabili a quelle dei flagship, ma ad un prezzo più accessibile. Questo chipset, insieme a 16GB di RAM, assicura un’esperienza fluida e reattiva anche durante le attività più impegnative come il gaming o lo streaming video​.

Il display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione di 2712 x 1220 pixel, offre una qualità visiva eccellente, con colori vividi e un’elevata luminosità, arrivando fino a 1200 nits in modalità HBM e 2400 nits per contenuti HDR. Protetto da Gorilla Glass Victus, il display è resistente e durevole, garantendo una protezione ottimale contro graffi e urti​.

Il refresh rate a 120Hz rende l’esperienza di utilizzo estremamente fluida, ideale per il gaming e la navigazione web. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il POCO F6 dispone di una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX882, supportata da un’unità ultra-grandangolare da 8MP. La fotocamera anteriore da 20MP è perfetta per selfie di alta qualità. Le prestazioni fotografiche sono eccellenti in condizioni di buona illuminazione, ma non mancano nemmeno l’OIS e diverse funzionalità avanzate, tra cui un’ottima modalità notturna.

La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida a 90W, permettendo di raggiungere il 50% di carica in circa 11 minuti e il 100% in circa 35 minuti. Prestazioni davvero fulminee, tra le migliori sul mercato. Serve davvero dire altro? Non farti scappare questa offerta: usa subito il codice “PIT10PERTE2024” per averlo a meno di 360€!