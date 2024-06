Motorola Moto G54 5G, prezzo bomba: su eBay è tuo a 151,99€

Il Motorola Moto G54 5G è attualmente in offerta su eBay a 151,99€ utilizzando il codice sconto “SMARTPHONE24”. Rapporto qualità-prezzo fenomenale: grandi prestazioni e un comparto fotografico che sa il fatto suo. Ha davvero tutto, ad una frazione del prezzo dei suoi competitor.

Il Moto G54 5G è dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sotto la scocca, il Moto G54 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7020, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD. Una combinazione più che sufficiente per affrontare al meglio tutte le sfide, o quasi.

Il comparto fotografico del Moto G54 include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore macro da 2MP. Le foto scattate in condizioni di buona illuminazione sono dettagliate e con colori accurati, e anche in condizioni di luce non favorevole i risultati sono discreti. Sul fronte troviamo anche l’immancabile selfie cam da 16MP.

Molto bene anche la batteria: da 5000mAh, per una giornata completa senza dover mai ricaricare.