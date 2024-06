Nothing Phone (2), prezzo bomba: con lo sconto del 24% è un best buy

Design all’avanguardia e ottime prestazioni: è arrivato il momento perfetto per acquistare il Nothing Phone (2). Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente ghiotto: con lo sconto del 24%, il modello da 12/512GB lo paghi solamente 604€ – con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di ben 849€.

Il design del Nothing Phone 2 mantiene l’estetica trasparente e moderna del primo modello, ma introduce una curvatura 2.5D per una migliore ergonomia. Lo schermo OLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO supporta HDR10+ e ha una luminosità di picco di 1600 nit, offrendo colori vividi e un’elevata visibilità anche all’aperto. Il display ha una risoluzione di 2412×1080 pixel e un refresh rate adattivo fino a 120Hz: super fluido e reattivo.

Sotto al cofano troviamo il potente SoC Snapragon 8 Gen1+, lo stesso usato da tanti top di gamma usciti tra il 2022 e il 2023. Nothing si distingue da molti altri competitor per la scelta di dotare il suo telefono di solamente due fotocamera posteriori, invece di tre. Ma chiariamoci: entrambi i sensori sono di ottimo livello e fanno egregiamente il loro lavoro. Troviamo, quindi, un Sony IMX890 da 50 MP, che offre immagini dettagliate e ben esposte con colori vibranti, e un ultra-wide da 50 MP con sensore Samsung JN1.

La batteria da 4700 mAh offre un’ottima autonomia, capace di durare tutto il giorno con un uso intensivo. Il dispositivo supporta la ricarica rapida fino a 45W e la ricarica wireless a 15W, oltre alla ricarica wireless inversa per caricare all’occorrenza auricolari o altri device. Rimane ancora pochissimo tempo: acquista il Nothing Phone (2) in super offerta.