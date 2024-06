Fitbit Charge 6, che prezzo! Su Amazon è tuo con uno sconto del 22%

Il Fitbit Charge 6 è in offerta su Amazon ad un prezzo ultra-competitivo: con lo sconto del 22%, lo paghi solamente 124€.

Il design del Fitbit Charge 6 è raffinato e moderno, con un display OLED da 1.04 pollici che offre una luminosità elevata e una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole. Fitbit ha fatto un lavoro importante per assicurarsi che il dispositivo fisse leggero e comodo da indossare.

Il Fitbit Charge 6 offre una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute, tra cui il rilevamento della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e la rilevazione della temperatura corporea. Un arsenale di feature per il benessere davvero completo e superiore a quello di molti dei suoi competitor diretti. Il dispositivo supporta anche più di 40 modalità di esercizio e include anche un sensore ECG per il monitoraggio del ritmo cardiaco e un sensore EDA per la gestione dello stress​.

Fitbit è di proprietà di Google e, infatti, troviamo pieno supporto ai principali servizi di Mountain View. Ad esempio, il dispositivo offre anche il supporto per Google Maps e Google Wallet. La durata della batteria del Charge 6 è impressionante, con un’autonomia fino a 7 giorni con un uso moderato. Ovviamente attivando la modalità Always-on-Display bisogna scendere a qualche compromesso.