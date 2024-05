Fibit Charge 6 in offerta con il 20% di sconto: la migliore per salute e fitness

La Fitbit Charge 6 è in assoluto una delle migliori e più affidabili smart band sul mercato. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: con lo sconto del 20%, può essere tua a soli 127,18€. Decisamente non male!

A livello di design, il Charge 6 offre un display OLED da 1,04 pollici che è sufficientemente ampio e luminoso per garantire una buona leggibilità durante il giorno, e supporta anche la funzione “Always-on” – che può ovviamente essere disattivata a tua discrezione, per aumentare la durata della batteria.

In termini di tracciamento dell’attività fisica, il Charge 6 eredita molte delle modalità di esercizio del Charge 5, con l’aggiunta di alcune nuove. Offre il tracciamento di passi, distanza percorsa, attività oraria e, grazie al suo GPS incorporato, permette di mappare i percorsi degli allenamenti all’aperto.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, il Charge 6 integra Google Maps e Google Music, permettendo una navigazione basilare e il controllo della musica direttamente dal polso. La durata della batteria è è notevole: potrai tenere il Fitbit Charge 6 al polso senza mai ricaricare per ben una settimana. Davvero ottimo, soprattutto se sei interessato a monitorare la qualità del tuo sonno usando l’apposita funzione integrata.

In sostanza, il Charge 6 conferma tutti i punti di forza di questa famiglia di prodotti della Fitbit, introducendo però numerose novità interessanti. Se stai cercando una smart band completa e iper-affidabile per prenderti cura del tuo benessere e tracciare i tuoi progressi nello sport, ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello.