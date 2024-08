52€ di SCONTO per il ROBOT Rowenta che pulisce e lava casa tua!

Quest’offerta ti porterà direttamente nel futuro! Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-Plorer Serie 20 sarà il tuo personalissimo aiutante, il quale ti permetterà di rilassarti mentre rende i tuoi pavimenti splendenti al posto tuo: tutto questo per soli 208,14€ anziché i classici 259,99€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e levapavimenti Rowenta

Con la sua spazzola motorizzata e alle spazzole laterali, questo robot si limita solo a raccogliere polvere, ma, grazie riesce anche a lavare delicatamente le superfici grazie al sistema Aqua Force e al panno in microfibra, garantendo un risultato impeccabile. E il tutto avviene in modo rapido e silenzioso!

Con una capacita di funzionamento di 2 ore e 30 minuti, è davvero l’ideale per pulire una casa di medie dimensioni con una sola carica. E se desideri programmare le pulizie in anticipo, la funzione di programmazione ti permette di impostare fino a 7 cicli settimanali, assicurando che il robot si occupi della casa anche quando non sei presente. Inoltre, le varie modalità di pulizia, come “Random“, “Random Room” e “Edge“, ti permettono di personalizzare il percorso in base alle esigenze specifiche della tua casa!

Grazie ai sensori infrarossi, ai paraurti e al sistema anticaduta, il robot si muove autonomamente per la casa, evitando ostacoli e proteggendosi da eventuali cadute dalle scale.

Non manca neanche il telecomando con display LCD, il quale ti consentirà di controllare tutte le funzioni con pochi e semplici comandi. Potrai infatti avviare e arrestare la pulizia, selezionare la modalità desiderata e tenere sotto controllo lo stato della batteria, tutto senza doverti alzare dal divano.

Rendi le pulizie di casa tua una passeggiata grazie al robot Rowenta X-Plorer Serie 20, scontato a soli 208,14€ grazie al ribasso Amazon!