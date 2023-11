Mini PC con Intel Lake e 16GB di RAM in offerta su Amazon a soli 159,99€

Il TECLAST Mini PC N20, attualmente in offerta su Amazon a 159,99€ invece di 259,99€, offre un’eccellente combinazione di dimensioni compatte, elevate prestazioni e molte funzionalità.

Con un design più sottile e leggero rispetto al modello precedente, le dimensioni di 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e il peso di appena 412 g lo rendono estremamente portatile. È ideale per chi cerca un mini PC per viaggi di lavoro o per ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Il supporto VESA consente, infatti, di appenderlo dietro il monitor per massimizzare lo spazio e ridurre l’ingombro al minimo.

Alimentato dal processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, con 4 core e 4 thread, e una frequenza base di 2.0 GHz (fino a 2.9 GHz in turbo mode), questo mini PC offre prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto. La presenza di una SSD PCI-e 3.0 NVMe da 512 GB assicura un avvio rapido dei programmi.

La grafica è gestita dalla scheda Intel UHD con 16 unità di esecuzione, che supporta la riproduzione video 4K. Il mini PC supporta fino a tre display con risoluzione fino a 4096×2160/60Hz attraverso due porte HDMI e una porta Type-C.

Le interfacce multiple includono 2x HDMI, 4x USB 3.2, 1x uscita cuffie da 3,5 mm, 1x porta Type-C completa e 1x porta Ethernet RJ45. Supporta anche Wi-Fi ac dual-band a 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0 per una connettività senza fili affidabile.

Con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD, questo mini PC offre prestazioni fluide e rapide per l’home office, la navigazione web, l’intrattenimento multimediale e altro ancora. La ventola silenziosa assicura un raffreddamento efficiente senza compromettere la tranquillità dell’ambiente circostante.

Non farti scappare questa offerta: acquista questo Mini PC targato Teclast con un risparmio clamoroso di ben 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.