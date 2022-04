512GB di spazio sempre in tasca con 31€: ERRORE di prezzo Amazon?

Questa è la classica occasione Amazon da prendere al volo. Con un investimento minimo, porti a casa una chiavetta USB in grado di permetterti di avere sempre a disposizione ben 512GB di spazio di archiviazione per i tuoi documenti. Sempre in tasca, con ingombro zero.

Compatibile con lo standard USB 3.0, è perfettamente compatibile sia con smartphone Android che con PC, smart TV, autoradio, speaker audio e non solo. Infatti, da un lato c’è l’uscita USB A mentre dall’altra una USB C. A questo prezzo, si tratta di un affare da non perdere.

Tanto conveniente, da sembrare quasi un errore di prezzo. Infatti, puoi averla a 31€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

512GB di memoria sempre a disposizione: super occasione

Una chiavetta per effettuare un rapido backup di smartphone o PC, ma non solo. Infatti, avrai la possibilità di spostare molto rapidamente anche documenti di grosse dimensioni, senza preoccuparti di tempo e spazio.

Infatti, lo standard 3.0 ti garantisce grande velocità mentre il grosso taglio di memoria di permetterà di conservare un sacco di documenti, senza doverti preoccupare che lo spazio finisca.

Il bello è che, il formato compatto, ti permette di avere tutti i tuoi file sempre in tasca, in borsa o nel portafogli. Ancora, la presenza di due porte USB diverse (di tipo A e di tipo C) è l’ideale per permettere alla chiavetta di comunicare in modo rapido con smartphone e tablet Android, PC; smart speaker, casse audio, autoradio, smart TV e non solo.

Tutto, senza dover prendere cavi o adattatori. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa un dispositivo con ben 512GB di spazio di archiviazione a 31€ circa appena, è adesso. Completa l’ordine al volo e approfitta di questo possibile errore di prezzo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sono certa però che durerà pochissimo.