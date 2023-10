-50% per CANCELLARE i tuoi DATI online: approfittane ora

Sono in molti a voler cancellare i propri dati online. Peccato che la maggior parte degli utenti che vorrebbe questo non sa nemmeno da che parte iniziare. Forse si cimentano eliminando alcune informazioni da social network e altri portali, ma con scarso successo. Questo perché esistono database in possesso di data broker che creano profili ombra su di te. Affidati a Incogni, oggi al 50% di sconto!

Si tratta dell’unico servizio, 100% efficace, che limita l’accesso alle tue informazioni, riduce il rischio di furto della tua identità e impedisce che i tuoi dati personali vengano venduti a terzi. Tre funzionalità estremamente importanti oggigiorno. Infatti, devi sapere che tutti noi siamo costantemente monitorati quando navighiamo online dai cosiddetti tracker.

Stiamo parlando di software e strumenti in grado di registrare ogni nostra mossa in rete per carpire preferenze, cronologia di rete, potere di acquisto, abitudini e tutto ciò che può essere utile per profilazioni commerciali, pubblicità, social network e molto altro. Tra questi ci sono grandi aziende conosciute, come Google, Apple, TikTok e altre, e anche cybercriminali.

Cancellare i tuoi Dati Online è semplice e veloce con Incogni

Attiva Incogni al 50% di sconto. I suoi esperti lavoreranno per te. Infatti, una volta creato il tuo account dovrai comunicare quali dati online vuoi cancellare. Saranno i tecnici di Incogni a richiedere ai data broker la rimozione delle informazioni da te segnalate. Fatto questo dovrai concedere il diritto di lavorare per te. Infine, ti rilasserai guardando lavorare questi esperti.

Stai tranquillo sulla bontà di questo servizio. Infatti, insieme all’abbonamento ti viene offerta la possibilità di richiedere un rimborso garantito entro 30 giorni dall’attivazione. In pratica potrai annullare il servizio in qualsiasi momento, senza alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione in merito. Il sistema di pagamento dell’abbonamento non solo è sicuro, ma è anche crittografato dato che questo servizio è offerto da Surfshark, nota VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.