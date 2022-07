50% di sconto su questo Oral-B Pro 2 2500, prezzo IMPERDIBILE

Puntare all’acquisto di un ottimo spazzolino elettrico è indispensabile se stai pensando di prenderti cura della tua igiene orale nel modo corretto. Proprio per questo, tra le moltissime offerte disponibili su Amazon, abbiamo deciso di segnalarti proprio l’Oral-B Pro 2 2500 disponibile al costo di soli 39,99€ invece di 79,99€. A differenza di tutti i modelli tradizionali, poco efficienti e noiosi da utilizzare, questo articolo a marchio Oral-B Pro 2 è uno degli spazzolini top di gamma del brand ti assicura delle prestazioni eccellenti per denti bianchi e super sani.

Il modello ti garantisce un’ottimo spazzolamento ma senza andare a danneggiare la sensibile zona delle gengive e, non meno importante, è ideato per pulire sempre in maniera scrupolosa in pochissimo tempo. Dato che si tratta di uno dei prodotti più consigliati dai professionisti del’igiene dentale, ti consigliamo caldamente di portarlo a casa prima che il prezzo salga o che le unità a disposizione finiscano!

Lo spazzolino perfetto per ogni esigenza

Cosa ti assicura questo spazzolini elettrico? In primis, un ottimo controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°, proteggendo le gengive e segnalandoti se stai spazzolando troppo forte. Per questo, il sensore di pressione diventa rosso e rallenta automaticamente la velocità, evitando che possa di causarti delle piccole ferite. La testina rotonda di cui sono dotati è l’ideale per una pulizia più accurata, in quanto circonda ogni dente rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale.

Le funzioni da sfruttare sono davvero numerosissime, a partire dalla comoda modalità Pulizia Quotidiana che potrai utilizzare tutti i giorni fino alla modalità Denti Sensibili, nel caso sentissi del dolore durante lo spazzolamento. Inoltre, potrai impostare il timer integrato che ti segnalerà quando avrai lavati i denti per due minuti, ovvero il tempo consigliato dai professionisti. Non meno importante, la batteria agli ioni di litio che ti garantisce una ricarica in grado di durare anche più di due settimane. Trattandosi di un articolo particolarmente conveniente, disponibile a un prezzo davvero folle, ti consigliamo di portarlo a casa prima che il prezzo salga!

