-50% di SCONTO per la PIASTRA a induzione PORTATILE!

La tua cucina è troppo piccola o, più semplicemente, non ti va di sporcarla e riempire la tua casa di odori? La soluzione arriva grazie ad Amazon. La piastra a induzione portatile KITCANIS vede il suo prezzo crollare del -50% grazie al codice esclusivo “BXRFBSGI“, arrivando a costare appena 32,99€.

Tutte le caratteristiche della piastra a induzione portatile

La tecnologia a induzione della piastra KITCANIS permetterà di cucinare i tuoi piatti preferiti in tempi record. Con 8 livelli di potenza e altrettanti controlli di temperatura, puoi regolare con precisione il calore tra 60°C e 240°C. Inoltre, i 7 programmi automatici semplificano ulteriormente l’uso della piastra, permettendoti di ottenere risultati perfetti senza che stai lì ad impazzire.

Ovviamente, è dotata di numerose funzioni per garantirti tranquillità. Tra queste, il timer di 24 ore, la protezione contro il surriscaldamento, il blocco di sicurezza e il blocco per bambini. La piastra si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o se rileva l’assenza di una padella, assicurando la massima sicurezza durante l’uso.

E può essere utilizzata con tutte le pentole e padelle dotate di fondo magnetico, come quelle in ferro, ghisa o acciaio inox. La superficie in cristallo nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche estremamente facile da pulire, permettendoti di mantenere la cucina sempre in ordine senza fatica.

Questo strumento compatto e versatile è l’ideale per cucinare sia a casa tua, che di altre persone, grazie al suo design ultrasottile e leggero.

Risparmia il -50% sulla piastra a induzione portatile KITCANIS, pagandola 32,99€ al posto dei classici 65,99€. Basterà inserire il codice “BXRFBSGI“.