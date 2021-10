50 alberi piantati per ogni Nokia XR20 venduto

Nokia promette di piantare 50 alberi per ogni smartphone XR20 venduto; curiosamente, questa iniziativa segna un importante svolta “green” per il costruttore finlandese… e dobbiamo dire che ci piace molto.

La svolta “green” di Nokia: ci piace!

All'inizio di quest'anno, Nokia aveva lanciato l'XR20, un nuovo smartphone rugged che supporta le reti di quinta generazione. Ora, l'azienda ha lanciato una nuova iniziativa: ha dichiarato che pianterà 50 alberi per ogni XR20 venduto.

La mossa rispettosa dell'ambiente del marchio di proprietà di HMD Global non è esattamente nuova poiché in passato, la società ha compiuto sforzi simili per quanto riguarda i prodotti sostenibili. Un esempio è l'X10 del marchio che è stato spedito con una confezione riciclabile al 100% e ha offerto fino a 3 anni di sistema operativo Android ufficiale e aggiornamenti delle patch di sicurezza. E ora, il produttore di telefoni finlandese sta collaborando con Ecologi per il suo ultimo “Let's Plant Together“.

La società ha annunciato di recente e ha aggiunto che la partnership consentirà a Nokia di piantare un certo numero di alberi, che saranno situati in Mozambico o in Madagascar. Il numero di alberi piantati sarà basato sul numero di unità di dispositivi venduti all'interno delle serie di smartphone G e X. In particolare, l'iniziativa include anche i nuovi tablet T20 appena rilasciati del marchio.

Quindi, per coloro che sono interessati e desiderano contribuire all'iniziativa ecologica, è sufficiente registrare il numero IMEI di un device idoneo per far parte della nuova mossa ecologica.

Secondo l'annuncio ufficiale di Nokia, la compagnia 10 alberi per ogni G50 venduto, mentre pianterà 20 alberi per ogni nuovo tablet X10, X20 o persino tablet T20. Nel frattempo, la vendita di ogni XR20 prevede la piantagione di 50 alberi. L'iniziativa è disponibile per i clienti europei e durerà fino a quando l'azienda non raggiungerà l'obiettivo preposto: 35.000 alberi.