5 smartwatch eccezionali in offerta BOMBA su Amazon da non perdere

Hai deciso di acquistare uno smartwatch di qualità ma ce ne sono talmente tanti in circolazione che non sei riuscito a stabilire quale sia il migliore per te?

5 smartwatch a prezzi da favola solo su Amazon

Spesa bassissima ma senza delusioni per l’ottimo Redmi Watch 5 Active che oggi puoi avere a soli 33,98 euro. Ha un bellissimo display LCD da 2 pollici, un’autonomia di 18 giorni, resistenza all’acqua fino a 50 metri e la possibilità di rispondere alle chiamate dal polso. Rapporto qualità prezzo spettacolare.

Un altro smartwatch dalla spesa minima ma dall’ottimo risultato è indubbiamente Amazfit Bip 5 che in questa versione con cassa sa 46 mm puoi avere a soli 57,90 euro. Possiede il GPS, oltre 120 modalità sportive, monitoraggio costante del corpo, Alexa integrata e un’autonomia di circa 10 giorni con una ricarica completa.

HUAWEI WATCH FIT SE oggi lo puoi avere a soli 69 euro scontato quindi di ben 30 euro. In questo caso troviamo un ottimo display AMOLED HD da 1,64 pollici perfettamente visibile alla luce del sole con GPS integrato e batteria che dura fino a 9 giorni. Monitoraggio costante del sonno e compatibilità con Android e iOS.

Non poteva certo mancare in questa lista il mitico Samsung Galaxy Watch4 Classic che in questa versione con cassa in acciaio inox da 46 mm te lo porti a casa soli 193,50 euro, grazie a uno sconto del 52%. Qua siamo di fronte a una smartwatch di fascia alta in grado di monitorare il tuo corpo come nessun altro wearable è in grado di fare.

Garmin vívoactive 5 è sicuramente uno dei migliori smartwatch sul mercato. Gode di un bellissimo display AMOLED rotondo da 1,2 pollici con cassa da 42 mm e autonomia da 11 giorni. Puoi avvalerti di oltre 30 modalità sportive, delle GPS integrato, del pagamento contactless e hai la possibilità di ascoltare la musica collegando gli auricolari Bluetooth.

