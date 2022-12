5 prodotti UTILISSIMI che NON sapevi esistessero: da 3,5€ a 12€ su Amazon

Dalle più disperate ricerche su Amazon, a volte, emergono i prodotti più interessanti. Questi 5 utilissimi gadget non li conoscevo e probabilmente nemmeno tu sai (ancora per poco) della loro esistenza. Sono tutti super economici e – se sei abbonato ai servizi Prime – li prendi con spedizioni rapide e gratuite.

Il primo prodotto geniale è senza dubbio questo kit per la pulizia degli auricolari. Non reputarlo un prodotto banale, faresti un grave errore. Hai mai badato a quanta sporcizia, fra polvere e materiale organico dell’orecchio, si deposita sulle cuffiette e nel case di ricarica? Oltre a essere una pessima visione per gli occhi, è anche qualcosa di decisamente antigenico. Con questa soluzione “all in one” hai a disposizione tutto quello che può servire per un’accurata, quanto veloce, pulizia di ogni parte del wearable. Riutilizzabile all’infinito, questo super kit lo porti a casa a 4,99€ appena.

Sempre in tema “pulizie tech”, sono felice di confermartelo: si, esistono le salviette per pulire gli schermi senza usare spruzzatori che lanciano liquido ovunque e – soprattutto – se mal dosati lasciano macchie e aloni. Che meraviglia e praticità: prendi una salvietta, pulisci per bene il display, la butti via ed hai finito. Nessuno spreco di liquido. La confezione da ben 100 pezzi la porti a casa a 3,56€ appena.

E dai, ammettilo: quando d’inverno fa freddo, i finestrini dell’auto non li apri nemmeno sotto tortura. Fai bene, ma pensa ai cattivi odori e all’aria consumata. Spesso il filtro della vettura non è sufficiente, soprattutto se sei un fumatore. Ecco che un purificatore d’aria per auto può essere una validissima soluzione. Lo accendi e – tramite il filtro integrato – in pochi minuti avrà reso l’aria all’interno dell’abitacolo decisamente più respirabile. Prendilo adesso a 11,99€ appena, ottimo prezzo grazie allo sconto del 40%.

Il quarto prodotto sono abbastanza sicura che tu non l’abbia mai sentito nominare. Fidati, sarai felicissimo di averlo scoperto. Hai presente l’odioso cattivo odore di cipolla, aglio, pesce e altri alimenti, che puntualmente ti rimane sulle mani mentre cucini? Il semplice sapone non basta per eliminarlo: dopo il lavaggio la pelle ha un odore misto di detergente e cibo. Ecco, lascia perdere tutto e affidati alla saponetta d’acciaio. Sfregati le mani con lei, direttamente sotto l’acqua, e lascia che si compia la magia: pochi secondi e le mani non avranno più alcun odore. Provare per credere: sono certa di quanto affermo perché ce l’ho e non ho più paura di pulire l’aglio! Ovviamente, data la natura del prodotto, l’utilizzo è infinito: non dovrai ricaricarlo o sostituirlo. La confezione da due pezzi, con in omaggio due piattini porta saponetta, la porti a casa a 10€ circa appena.

Non farti intimidire, sembra che sia arrabbiata (e forse lo è), ma questa simpatica signora dai capelli rossi è qui per aiutarti. C’è chi afferma di avere sempre il microonde perfettamente pulito e chi mente. Ecco, io sto nel mezzo: sono consapevole che si sporca e che la pulizia del cibo incrostato può essere odiosa. Per questo motivo, ho cercato soluzioni facili a problemi difficili ed ho scoperto lei. La riempio con acqua (e qualche goccia di aceto, al massimo), la infilo nel forno e lo accendo. Dopo poco, aprendo, sono felice di notare che il vapore fuoriuscito dalla sua testolina ha fatto il suo dovere, convincendo anche le incrostazioni più testarde a mollare la presa. Passo un panno ed ho finito: il forno è pulito. Un prodotto utilissimo, minima spesa massima resa: prendilo a 9,90€ appena.

Quanti di questi geniali prodotti super economici conoscevi? Ricorda: sono tutti su Amazon e – se sei abbonato ai servizi Prime – le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimo tempo.

