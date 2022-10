5 motivi per installare OGGI un antivirus

Oggi navigare online sta diventando sempre più pericoloso. Tracker, malware e cybercriminali sono solo alcune delle minacce che ogni giorno mettono in pericolo la nostra privacy e i nostri dati personali. Ma non sono solo questi rischi. Ecco perché tutti abbiamo bisogno di una protezione antivirus.

Anche scaricare e installare una semplice applicazione o un software può rivelarsi molto pericoloso. Infatti, sempre più spesso sul Google Play Store e sull’Apple App Store vengono individuate app pericolose. Alcune nascondono pericolosi trojan bancari, altre frodi pubblicitarie e altre ancora potenti malware.

Insomma, è solo questione di tempo, ma se non si ha attiva una protezione antivirus sui propri dispositivi i guai sono dietro l’angolo e, a volte, quando ce ne si accorge è ormai troppo tardi. Perciò scegli di non trovarti in simili situazioni danneggiando privacy, informazioni sensibili e dati bancari.

Installa AVG Ultimate a un prezzo speciale. Questo antivirus ha tutto ciò che ti serve per essere protetto da qualsiasi minaccia del Web, comprese app pericolose nascoste negli store ufficiali. Tra le funzioni incluse ci sono anche una potente VPN, per navigare in totale anonimato, un sistema di protezione contro i siti di phishing e la scansione automatica di app e software durante l’installazione.

Antivirus: ecco 5 motivi che ti convinceranno a installarne subito uno

Entrando nel dettaglio, ora vedremo 5 motivi per cui oggi è necessario installare un buon sistema di sicurezza antivirus. Comprenderai che non è più possibile affidarsi solo alle versioni gratuite, perché gli attacchi informatici sono ormai così variegati da richiedere una vera e propria utility di cybersicurezza:

quando navighiamo i nostri dati sono sempre sotto controllo. Se ci va bene sono i browser e gli inserzionisti a vedere le nostre ricerche e i siti che visitiamo per proporre banner pubblicitari mirati ai nostri interessi. Spesso però ci va male e diventiamo vittime di tracker, malware e cybercriminali che rubano i nostri dati personali, dettagli bancari e identità digitale per scopi malevoli; gli attacchi di phishing sono all’ordine del giorno. Le caselle di posta elettronica sono piene di email fraudolente con siti clonati che cercano di carpire i nostri dati per rubare i risparmi depositati sui conti correnti online. Ogni giorno che passa queste campagne malevole diventano sempre più efficaci utilizzando come esca famosi corrieri, operatori telefonici, banche importanti e così via; Google Play Store, Apple App Store e Huawei Store non sono completamente in grado di fermare app pericolose che, invece, vengono elencate tra quelle sane. Queste contengono malware, trojan e adware che prendono il controllo dei nostri dispositivi e, lavorando in background, registrano le nostre credenziali di accesso per rubare denaro, account e dettagli di pagamento; le connessioni WiFi non sono più sicure. Qualunque malintenzionato potrebbe connettersi con i nostri dispositivi attraverso routers e Hot Spot gratuiti destinati al WiFi Pubblico; durante le campagne promozionali più importanti stanno aumentando in modo esponenziale i siti Web falsi e non sicuri. Questi compromettono i nostri acquisti scomparendo dopo qualche giorno trasformando il nostro ordine in un gesto di beneficenza nei confronti di questi cybercriminali.

Ecco perché è necessario che tu installi da subito un potente antivirus. AVG Ultimate, ora in offerta a un prezzo speciale, è un’ottima soluzione perché integra una protezione ad hoc contro tutte le 5 minacce che abbiamo visto insieme.

Una VPN rende la tua connessione anonima, la protezione phishing ti protegge dalle truffe online, la scansione automatica controlla ogni app che decidi di scaricare, ogni volta che ti colleghi a una rete WiFi questa viene scansionata e una speciale tecnologia verifica per te la veridicità e la sicurezza del sito Web che vuoi consultare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.