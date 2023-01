5 motivi per cui Antivirus e VPN oggi sono indispensabili

Antivirus e VPN al giorno d’oggi sono indispensabili e non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti. Indistintamente, ogni utente connesso online è in pericolo. Infatti, i cybercriminali sono interessati a password, dettagli bancari, email e altri dati sensibili per sferrare le loro truffe.

Un modo per difenderti è attivando sui tuoi dispositivi una suite di sicurezza informatica professionale e concreta. Purtroppo troppi utenti prendono alla leggera le minacce online pagando a caro prezzo le conseguenze alla loro scelta. Norton 360 Premium, ad esempio offre tutto ciò di cui ha bisogno la tua privacy.

Includendo un potente Antivirus e una VPN precisa, è in grado di bloccare qualsiasi minaccia arrivi dal Web o dal tuo mondo circostante. La protezione in tempo reale riesce a fermare qualsiasi tipo di virus reale ed emergente. SecureVPN, invece, rende la tua connessione anonima e crittografata, contro tracker e hacker.

Se ancora non ti sei convinto di quanto sia necessario proteggersi online, questi 5 motivi ti faranno riflettere. Vedrai che l’esigenza di affidarsi a sistemi Antivirus e VPN è molto più reale di quanto tu possa immaginare. Dai un’occhiata a questo articolo se vuoi proteggere i tuoi risparmi e la tua privacy.

Antivirus e VPN: perché oggi sono necessari

I pericoli sul Web oggigiorno sono dietro l’angolo. Nessuno può pensare di navigare online impunito se non si protegge adeguatamente. Quindi vediamo 5 motivi per cui Antivirus e VPN sono fondamentali contro le attuali minacce online che mettono in pericolo qualsiasi utente.

Internet è pieno zeppo di tracker. Addirittura colossi come Google, TikTok, Facebook, Apple e molti altri pagano software specifici che installano su tantissimi altri siti internet per profilare più utenti possibili. Una VPN ovviamente blocca qualsiasi tracciamento rendendo ogni navigazione al 100% anonima e protetta. Acquistando online qualunque cybercriminale può clonare i tuoi dettagli bancari come carte di pagamento, account PayPal e altro. Grazie a una VPN anche in questo caso i tuoi dati sensibili sono al sicuro perché crittografati e quindi illeggibili per chiunque tranne che per te. Ogni giorno siamo bombardati da email di phishing o messaggi di smishing. Un Antivirus di ultima generazione garantisce una protezione totale contro questi attacchi, rilevando quali sono i siti internet compromessi o nocivi prima che tu possa collegarti. Tutti gli store di app ufficiali stanno avendo problemi di sicurezza. Sempre più applicazioni infette riescono ad aggirare i loro sistemi riuscendo così a finire tra quelle che in teoria dovrebbero essere sicure. Anche tu potresti installarne una sui tuoi dispositivi. Un buon Antivirus scansiona sempre qualsiasi contenuto viene scaricato per poi verificarlo prima del suo utilizzo. Le connessioni dati sono spesso soggette a interferenze e interruzioni. Attivando una VPN sui tuoi dispositivi accedi a una larghezza di banda illimitata che migliora notevolmente le prestazioni e la velocità della tua navigazione online. Inoltre, anche streaming e gaming saranno perfezionati notevolmente.

Perciò fai la scelta giusta. Dì di no alle minacce online acquistando un sistema di sicurezza seppur economico efficace e che abbia le caratteristiche sopra menzionate. Un’ottima soluzione è Norton 360 Premium. Completo ed efficiente al 100% oggi lo acquisti con il 59% di sconto.

