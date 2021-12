5 migliori smartwatch in offerta su Amazon da regalare a Natale

Natale si avvicina ed i prodotti in ambito tecnologico restano in cima alla lista dei desideri: uno smartwatch sarebbe certamente regalo gradito per molti, a tale riguardo vi proponiamo oggi alcune convenienti offerte Amazon che potrebbero tornarvi utili in fase d'acquisto: sconti fino al 52%!

TicWatch Pro 3

Design premium e schermo AMOLED da 1,4 pollici per il primo smartwatch sul mercato basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sul sistema a doppio processore Mobvoi, con batteria da 577 mAh che consente fino a 3 giorni di utilizzo.

Acquistalo ora su Amazon a 239,98 euro, con un risparmio di oltre 60 euro (sconto del 15% + coupon da 15 euro).

AiMoonsa C9

Modello da uomo con display elegante, costruzione solida e resistente all'acqua, comodi pulsanti fisici, sensore di frequenza cardiaca, contapassi, monitoraggio del sonno e batteria che assicura una durata fino a 7 giorni.

Acquistalo ora su Amazon a 26,39 euro, con un risparmio di oltre 25 euro (sconto del 45% tramite coupon).

Ticwatch E3

Prodotto consigliatissimo per un monitoraggio avanzato di salute e fitness, con più di 20 modalità di allenamento professionale, display HD da 1,3 pollici, sistema operativo WearOS e certificata impermeabilità con standard IP68.

Acquistalo ora su Amazon a 159,99 euro, con un risparmio di 40 euro (sconto tramite coupon).

Fitbit Versa 3

GPS integrato e rilevatore del battito cardiaco per monitorare i tuoi allenamenti, riproduttore musicale, assistenti vocali Alexa e Google, compatibilità con i principali sistemi operativi su smartphone ed autonomia di circa una settimana.

Acquistalo ora su Amazon a 159,95 euro, con un risparmio di 70 euro (sconto del 30%).

HUAWEI Watch GT 2

Display del quadrante in vetro 3D, possibilità di effettuare chiamate tramite Bluetooth, ben 15 modalità di allenamento, doppio sistema di geolocalizzazione e batteria che assicura una durata di circa 2 settimane.

Acquistalo ora su Amazon a 109,90 euro, con un risparmio di oltre 119 euro (sconto del 52%).

Vi ricordiamo che tutti gli smartwatch presenti in questa lista verranno spediti da Amazon prima di Natale.