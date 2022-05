5 metri di colori mozzafiato per trasformare la tua casa, 15€ su Amazon

Si tratta di una striscia LED di prima qualità che costa poco grazie alla promozione e ti permette di trasformare una stanza a tua scelta letteralmente con una mossa. La monti in due secondi e scegli come utilizzarla per rendere l’ambiente immediatamente personalizzato.

Con tutto quello che è capace di fare, trovare una soluzione a te congeniale è un attimo. Se la vuoi ti dico subito che sono 5 metri in totale e con il coupon che colleghi con un click la paghi 13,29€. Cosa aspetti? L’offerta non durerà per sempre.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Striscia LED senza se e senza ma: la monti e via di personalizzazione

5 metri di lunghezza ma grazie agli appositi spazi preindicati, se vuoi la accorci senza problemi. Questa striscia LED è eccezionale sotto ogni punto di vista ed è proprio per questo che te la sto segnalando. In modo particolare, la puoi montare in praticamente qualunque stanza tu voglia senza preoccuparti.

In che modo? Ha una striscia biadesiva già montata quindi devi solo rimuovere la pellicola di copertura e iniziare i lavori.

Cosa può fare? Oltre ad avere 16 milioni di colori a tua disposizione, ha un microfono integrato così si illumina anche a ritmo di musica o secondo le modalità che scegli tu. Come? O utilizzando il telecomando con 44 tasti che trovi in confezione o scaricando l’applicazione sullo smartphone. Ovviamente è gratuita e disponibile sia su Android che su iOS. Con quest’ultima, puoi, sblocchi anche le impostazioni di temporizzazione.

Mi pare di averti reso noto quanto sia fantastica dunque non aspettare neanche un secondo in più. L’offerta terminerò presto, coglila al volo su Amazon spuntando il coupon e pagando questa striscia LED appena 13,29€. Se hai Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.