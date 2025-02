5 lampadine WiFi colorate (E14) compatibili con comandi vocali tue a 18€

Approfitta velocemente di questa ottima promozione che ti sto segnalando per avere ogni stanza di casa di un colore diverso spendendo pochissimo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello 5 lampadine WiFi colorate (E14) a soli 18,14 euro, invece che 27,29 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 5% già applicato, più un ulteriore ribasso del 30% con il coupon, per un risparmio totale notevole. Avrai la possibilità di rendere la tua abitazione più intelligente e anche di colorare le stanze. Fai veloce però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi potrebbe sparire da un momento all’altro.

5 lampadine WiFi colorate (E14) a prezzo bomba

Il rapporto qualità prezzo di queste 5 lampadine WiFi colorate (E14) è davvero super vantaggioso e difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Come dicevamo prima con queste lampadine puoi avere anche ogni stanza di un colore diverso. Potrai infatti scegliere tra milioni di colorazioni differenti e una temperatura che va da 2700K a 6500K.

Per usarle non serve chissà qaule sforzo, ti basta agganciarle esattamente come le classiche lampadine e quindi collegarle alla tua rete WiFi tramite l’app che puoi scaricare gratuitamente. Sono anche compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e in confezione trovi l telecomando Bluetooth per controllarle da lontano. Hanno un’ottima illuminazione e risparmi anche sulla bolletta dato che usano la tecnologia LED.

Non perdere questa straordinaria occasione e avvalitene prima che sia tardi e tutto sparisca. Dunuqe vola su Amazon e acquista le tue 5 lampadine WiFi colorate (E14) a soli 18,14 euro, invece che 27,29 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritta ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonata fallo subito cliccando qui.