5 gadget indispensabili per una casa intelligente a prezzi pazzeschi

Vuoi anche tu avere una casa intelligente senza spendere delle cifre pazzesche? Allora dai un’occhiata a questa nostra selezionatissima lista dei 5 migliori gadget smart per casa domotica in un attimo. Parliamo di prese, lampadine, interruttori e relè WiFi che regaleranno alla tua abitazione un deciso sprint.

Casa intelligente con spesa mini: 5 gadget unici

Sicuramente devi acquistare la presa smart Tappo P105 che oggi puoi avere a soli 10,99 euro con lo sconto del 31%. La puoi installare rapidamente e collegarci qualsiasi dispositivo per renderlo subito intelligente. Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento e impostare un timer. Inoltre è compatibile con i comandi vocali.

Sempre senza spendere troppo un ottimo affare e questa ciabatta WiFi multipresa con ben 3 spine schuko e 3 USB. Anche in questo caso ciò che verrà collegato diventerà subito smart e potrai controllarlo con il tuo smartphone anche da remoto. Controlli consumi, imposti un timer e parli con Alexa di Google Assistant. È tua a soli 24,77 euro.

Se vuoi avere ogni stanza colorata in modo diverso e controllare le luci con lo smartphone e con la voce devi acquistare queste 4 lampadine smart firmate Aigostar. Oggi sono due a soli 28,79 euro applicando il coupon che puoi vedere in pagina. Godono di una personalizzazione pazzesca con effetti luminosi che puoi scegliere tra 16 milioni di colori e temperatura che varia da 2700K fino a 6500K. Le accendi e spegni anche mentre sei lontano da casa.

Un’altra offerta spettacolare è questa che con lo sconto del 46% ti permette di avere l’interruttore Meross per casa domotica a soli 21,59 euro. Dotato di un comodissimo pannello touch che puoi collegare in modo semplice al classico interruttore per le luci e così controllarle senza premere i pulsanti. Anche in questo caso troviamo una funzione di timer e la compatibilità con i comandi vocali.

Concludiamo con il più acquistato e acclamato relè WiFi SONOFF MINI. Ti segnalo questa confezione da 5 pezzi che in questo momento puoi avere a soli 57,59 euro applicando il coupon che vedi in pagina. Questo dispositivo minuscolo ti permette di controllare qualsiasi cosa in modalità smart. Lo infili nella presa della corrente, lo colleghi in un secondo e controlli tutto da remoto.

Oggi per avere una casa intelligente non ti serve spendere chissà quali cifre. Avvaliti di una di queste 5 offerte spettacolare e risparmia tantissimo. Ricordati però che questi sconti non dureranno in eterno. E se sei abbonato ad Amazon Prime li riceverai comodamente a casa tua entro pochi giorni. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.