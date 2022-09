5 gadget a meno di 10€ che SEMPLIFICANO la vita (e consiglierai a tutti)

Sono partita da 5 situazioni fastidiose e ho cercato il gadget che potesse risolvere al volo la difficoltà del momento. Ho badato al portafogli, ora più che mai è bene fare attenzione a quello che si spende, ed ecco la ricetta perfetta. Questi 5 gadget sono su Amazon a meno di 10€, con spedizioni rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, e promettono di semplificarti la vita. Dai un’occhiata, scegli i tuoi preferiti e non dimenticare di consigliarli!

Situazione numero 1: “bisogno di illuminare da qualche parte, mentre sei in giro e nessuna fonte a disposizione”. Nessuno gira con ingombranti torce in tasca, in questi casi si tende a fare luce con lo smartphone, che però è grande e – se sei impegnato a cercare qualcosa – potrebbe anche cadere e danneggiarsi. In più, il flash dei dispositivi non è che illumini un granché. Se però la torcia è potente e compatta, ed è attaccata al portachiavi, il problema non si pone: non dovrai ricordarti di prenderla, sarà sempre con te. Questa di Varta è anche un bell’oggetto di design, realizzato con cura. La prendi a 5,57€ adesso (minimo d’ordine 2 pezzi).

Situazione numero 2: “hai voglia di mangiare sano, evitando cibi pronti e schifezze, ma il tempo non c’è”. Smettiamola di usare il forno a microonde solo per riscaldare o scongelare, è anche in grado di cucinare, basta avere gli strumenti giusti. Da amante dei cereali, quando ho scoperto il cuociriso, non ne ho più fatto a meno. Aggiungi l’acqua, il riso, accendi il fornetto seguendo le istruzioni e tu fai altro. Pochi minuti e puoi mangiare buono e sano, senza che tu abbia fatto niente. Geniale, no? Lo porti a casa a 9,90€.

Situazione numero 3: “spostare rapidamente file fra smartphone, PC e tablet”. Non sempre si può fare affidamento sulla connessione a Internet, soprattutto in presenza di documenti parecchio pesanti. L’unica possibilità sarebbe quella di usare cavetti vari e adattatori. E invece no, per fortuna. Esistono chiavette USB, con diversi tagli di memoria, e doppi uscita. Questo modello da 64GB è dotato di USB A (standard) e USB C: puoi collegarlo alla stragrande maggioranza dei dispositivi che hai in casa, persino a NAS e media player. Sposti velocemente quello che serve e risolvi il problema. La prendi a 6,79€.

Situazione numero 4: “poche porte USB a disposizione e necessità di ricaricare più dispositivi”. Questo è proprio un classico dei classici, tanto in casa quanto in auto. Invece di fare a turno, ricaricando un device alla volta, passa al cavo 3 in 1: un solo ingresso USB occupato, ma possibilità di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea. A disposizione, tutte le uscite necessarie: UBS C, microUSB e Lightning (per iPhone e iPad). Il prezzo è wow: spunta il coupon in pagina e prendilo a 5,59€.

Situazione numero 5: “occorre svitare, avvitare o tirare qualcosa, ma manca lo strumento giusto”. Mai sentito parlare della chiave universale? A mio parere, è una genialata. Un accessorio, da montare su trapano o manico, che è praticamente in grado di sostituire l’intera cassetta degli attrezzi. La sua struttura è in grado di afferrare viti, gangi e dadi, permettendoti di manipolarli facilmente, senza avere lo strumento che sarebbe necessario. Niente panico, operazione completata in pochi secondi. Il modello di qualità più elevata è attualmente in sconto su Amazon: spunta il coupon in pagina e prendilo a 9€ circa.

Insomma, anche se li prendessi tutti, spenderesti molto (ma molto) meno di 50€ e risolveresti 5 problemi che – almeno una volta – anche tu hai dovuto affrontare. Questi 5 gadget a meno di 10€ su Amazon sono perfetti per semplificare la vita, già fin troppo difficile. Le spedizioni sono super rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Attenzione: i prezzi degli articoli potrebbero essere variati nel momento in cui consulti questa guida.

