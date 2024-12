I 5 Film di Natale più amati: quali sono e dove vederli in streaming

Un’analisi approfondita ha identificato quali sono i 5 film di Natale più popolari e amati tra gli italiani. Questa ricerca fornisce un ottimo spunto sui titoli che si possono guardare proprio in questo periodo natalizio per passare le feste in famiglia all’insegna dell’intrattenimento.

Tra i vari contenuti sono emerse non solo produzioni straniere, ma anche italiane. Lo studio ha anche rivelato che molti classici natalizi continuano a essere amati dal pubblico italiano, evocando nostalgia e creando tradizioni familiari durante le festività.

I film di Natale più ricercati

Ecco l’elenco dei 5 film di Natale più amati e ricercati, con trama e piattaforme di streaming dove poterli vedere in questi giorni di festività.

Mamma ho perso l’aereo Il film racconta la storia di Kevin McCallister, un ragazzino di otto anni che viene accidentalmente dimenticato a casa dai suoi genitori mentre partono per le vacanze di Natale a Parigi. Kevin si sveglia e trova la casa vuota, approfittando della situazione per divertirsi, ma deve anche difendere la sua casa da due ladri. Streaming : Disney+

Una poltrona per due Il film racconta la storia di Louis Winthorpe III, un arrogante agente di cambio, e Billie Ray Valentine, un senzatetto. Le loro vite si incrociano a causa di una scommessa tra due finanzieri che decidono di scambiare i loro ruoli, portando a situazioni comiche e riflessioni sociali. Streaming : Now TV

Love Actually Il film segue le vite di otto coppie molto diverse mentre affrontano le loro storie d’amore in vari racconti vagamente interconnessi, ambientati nel frenetico mese prima di Natale a Londra. Ogni storia esplora diversi aspetti dell’amore, da quello romantico a quello familiare, culminando in una conclusione commovente. Streaming : Netflix

Il Grinch Il film segue il Grinch, una creatura verde e misantropa, che vive in una caverna con il suo cane Max. Odia il Natale e decide di rovinare le festività rubando i regali e le decorazioni degli abitanti di Whoville. Tuttavia, la dolce Cindy Lou Who cerca di fargli capire il vero significato del Natale. Streaming : Amazon Prime Video

Nightmare Before Christmas Il film segue le vicende di Jack Skellington, il Re delle Zucche di Halloween Town, che si imbatte per caso in Christmas Town e rimane affascinato dalla festività. Tenta di portare il Natale nella sua città, ma i suoi sforzi portano a confusione e caos poiché lui e gli abitanti di Halloween Town fraintendono lo spirito del Natale. Streaming : Disney+