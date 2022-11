5 cose TECH utili a meno di 6€ su Amazon: le gioie del Black Friday

Dai sfogo alla voglia di shopping, ma senza sensi di colpa. Alle occasioni imperdibili ci pensa l’anticipo di Black Friday Amazon. Dai un’occhiata a queste 5 cose tech a meno di 6€: sono tutte super utili, tutte super scontate. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni rapide e gratuite.

Con 3,99€ appena puoi prendere questo utilissimo kit, che ti consente di tenere puliti gli auricolari e il loro case di ricarica. Siamo onesti, si sporcano – parecchio – e sono veramente orribili e poco igienici. Presto risolto, con questo gadget.

Bastano 4,99€ per questo cavo 3 in 1 rinforzato. Super robusto, da una porta USB potrai ricaricare fino a 3 dispositivi, contemporaneamente. A disposizione, tutte le uscire che potrebbero servire: microUSB, USB C e Lightning. La struttura è super robusta: nylon a ricoprire il cavetto e rinforzi alle estremità.

Con una spesa di appena 5,99€ puoi prendere questa utilissima chiavetta USB con ben 64GB di spazio di archiviazione e doppia uscita. Infatti, da un lato c’è quella standard, di tipo A, perfetta per PC, media player e non solo. Dall’altra invece ce n’è una di tipo “C”. Grazie a lei, potrai rapidamente effettuare il collegamento a smartphone, tablet e altri dispositivi di elettronica. Praticissimo per spostare dati rapidamente.

Bastano appena 5,99€ (sconto del 45%) per questo praticissimo adattatore Bluetooth, che ti permetterà di portare la connessione wireless dove non c’è. Magari sul vecchio PC, ma anche su altri dispositivi di elettronica. Super pratico e utile, ottimo sconto.

Per finire, con appena 5,41€ puoi prendere questo comodissimo mouse wireless compatto. Utile da avere sempre nella borsa del PC portatile, va bene anche per l’uso su computer desktop. Non manca la pratica rotella e c’è anche il pulsante per regolare i DPI. Non serve il Bluetooth, arriva a casa completo di adattatore 2,4Ghz per collegarlo.

Hai scelto i tuoi gadget preferiti, ora a meno di 6€ grazie alle promozioni Amazon dell’anticipo di Black Friday? Il momento di fare un affare è adesso. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

