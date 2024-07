5 cose da comprare con i Buoni Amazon in regalo con ING

La promozione in corso sul sito ufficiale della banca ING consente di ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon aprendo un Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Per beneficiare dell’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale ING, selezionare il bottone Apri Conto Corrente Arancio, digitale il codice ING2024 e scegliere la carta di debito Mastercard.

Una volta poi che si riceverà il premio di 100 euro in Buoni Regalo Amazon, ecco una lista di cinque prodotti che potrai acquistare.

Videocamera da interno Tapo C200

Se si vive in casa con un gatto o un cane, o entrambi, e durante l’anno ci si assenta spesso da casa, un acquisto consigliato è senz’altro la videocamera Wi-Fi da interno. Tra le migliori per rapporto qualità-prezzo segnaliamo Tapo C200.

Rasoio elettrico Braun Series 5

Ti serve un nuovo rasoio per la barba? O hai scelto di dire addio alla vecchia cara lametta per provare l’esperienza del rasoio? Se la risposta è sì, uno dei migliori prodotti in circolazione è il Braun Series 5, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Cuffie Soundcore Anker Space One

Lo stesso discorso vale per le Space One, il modello di cuffie Soundcore di Anker, le migliori per chi ha un budget massimo di 100 euro ed è alla ricerca di un paio di ottime cuffie dotate di cancellazione del rumore attiva.

Condizionatore portatile mobile SUPOOBE

Con i 100 euro in Buoni Amazon regalati dal Conto Corrente Arancio Più di ING puoi acquistare anche il condizionatore portatile SUPOOBE, uno dei più gettonati tra gli utenti Amazon.

Piscina Intex

Sogno proibito per tanti, ma non per tutti. A maggior ragione a questo prezzo, grazie all’offerta speciale di Amazon. Se il giardino di casa lo permette, non ci sono alibi che tengano per non regalarsi questa piscina Intex.