5 consigli per guardare al meglio i Quarti di Finale Qatar 2022

Venerdì 9 dicembre 2022 avranno inizio i Quarti di Finale Qatar 2022. Il calcio d’inizio di questa fase importantissima della Coppa del Mondo è stato programmato per le ore 16:00 e a sfidarsi saranno Croazia-Brasile. Seguirà alle ore 20:00 Olanda-Argentina. Non vedi l’ora di goderti queste partite che promettono tante emozioni?

Sarai contento di sapere che in questo articolo ti elencheremo 5 consigli per gustarti al meglio questi appuntamenti fino alle semifinali e alla tanto attesa finale. Per la verità si tratta di 5 prodotti indispensabili che ti aiuteranno a sintonizzarti perfettamente e a non perdere nemmeno un dettaglio di questi match.

Il primo consiglio riguarda la qualità visiva. Come ben sai i Quarti di Finale Qatar 2022 saranno trasmessi dalla Rai in 4K. Perciò è indispensabile avere una Smart TV collegata a internet per accedere a una trasmissione ibrida. Se vuoi risparmiarti questa fatica puoi optare semplicemente per l’ottimo Chromecast con Google TV 4K a soli 58 euro, invece di 69,90 euro.

In questo modo dovrai solo collegare questo dispositivo alla tua smart TV compatibile con la qualità 4K, accedere alla tua rete WiFi e scaricare l’app Rai Play. Sarai subito connesso a tutte le partite e le potrai vedere in altissima qualità. Ti sembrerà di essere allo stadio tanto le immagini saranno dettagliate.

Quarti di Finale Qatar 2022: come vederli alla perfezione

Il secondo consiglio riguarda il tuo televisore. Se non è compatibile al 4K devi provvedere subito visto che su Amazon trovi tante offerte a prezzi decisamente convenienti. Acquista ora la Samsung TV Crystal UHD 4K 43″ a soli 418 euro, invece di 599 euro. Oltre a risparmiare ti assicuri i Quarti di Finale Qatar 2022 a una qualità eccezionale.

Per completare l’opera non vuoi sentirti immerso tra i tifosi sugli spalti dello stadio? Allora non deve mancare un ottimo audio. Collega la potente LG SP2 Soundbar TV 100W a soli 75 euro, invece di 179 euro. Con questo acquisto risparmi 104 euro grazie allo sconto del 55% e al coupon di 4 euro che si attiva direttamente al check out.

Se non vuoi spendere troppi soldi, ma il tuo televisore non è compatibile con il nuovo digitale terrestre, non privarti dei Quarti di Finale Qatar 2022. Puoi dare nuova vita al tuo vecchio TV acquistando un decoder con pochi soldi. Su Amazon trovi il Decoder Fenner DVB-T2 a soli 21 euro, invece di 29,99 euro. Ti basterà collegarlo e farà tutto lui.

Per finire, se vuoi rendere smart la tua TV a un prezzo contenuto puoi sempre optare per l’ottima Fire TV Stick Lite che a soli 29,99. Collegandola al tuo televisore potrai accedere a tutte le piattaforme di streaming live e on demand come Rai Play per vedere i Quarti di Finale Qatar 2022.

Aggiornamento 09:40: purtroppo la Soundbar LG ha fatto furore ed è già terminata, però potrebbe tornare disponibile a breve quindi potresti ritentare sul nostro link più tardi. Altrimenti puoi optare per la Panasonic SC-HTB100 Soundbar a soli 69 euro, invece di 99,99 euro. Anche questa è una soluzione a buon prezzo e di ottima qualità.

