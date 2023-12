430W di potenza BRUTA per la soundbar Samsung in sconto HOT su Amazon

Se ami ascoltare la musica a tutto volume oppure vuoi rivivere le esperienze del cinema direttamente dal divano di casa tua, sappi che l’eccellente soundbar Samsung da 430W è in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente sbalorditivo.

Sfruttando lo sconto immediato del 26%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 193€ per montare un eccellente impianto audio di cui non ti pentirai mai.

La soundbar da 430W di Samsung è in super sconto su Amazon: occasione imperdibile

Con una configurazione 3.1 e con un subwoofer wireless che puoi spostare in ogni angolo della stanza per ricreare un sound avvolgente, la soundbar ti sorprende fin da subito con alcune tecnologie di cui non potrai più fare a meno. Nonostante il prezzo molto conveniente, infatti, l’impianto audio di Samsung supporta la tecnologia 3D Cinematic Surround Sound per un sound potente e realistico; la tecnologia Bass Boost per trasformare una scena di un film o una canzone in una emozione unica; e ovviamente la completa compatibilità con le smart TV e i dispositivi mobile tramite Bluetooth.

Con un calo di prezzo repentino di questa portata, l’offerta Amazon sulla soundbar del colosso sudcoreano è un affare troppo ghiotto da lasciarsi scappare; mettila subito nel carello e preparati a riceverla a casa già nella giornata di domani con la consegna gratuita con i servizi Prime.

