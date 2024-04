-40% per la PIASTRA SUPER-LARGA di Remington!

Hai mai sognato una piastra per capelli in grado di fare una piega in pochissimi semplici passaggi? Remington Pro-Ceramic Extra è la piastra dalla larghezza generosa che ti accompagnerà nel tuo styling a un prezzo davvero conveniente. Grazie allo sconto del 40%, la potrai infatti avere a soli 28,99€!

Tutte le caratteristiche della piastra Remington

Con le sue piastre larghe da 110 x 45 mm, Remington Pro-Ceramic Extra è progettata per domare anche le capigliature più folte, permettendoti di lisciare ciocche ampie in una sola passata. Potrai dire addio alle lunghe sessioni davanti allo specchio; in pochi minuti, otterrai un risultato impeccabile e duraturo.

Il rivestimento in ceramica ultra, ora del 75% più liscio e scorrevole, facilita lo styling e riduce l’attrito, proteggendo i tuoi capelli da eventuali danni. E grazie alle piastre oscillanti, la pressione è uniforme su ogni ciocca, garantendo una stiratura precisa e uniforme.

La temperatura è poi regolabile da 150°C a 230°C, il ché ti consente di adattare lo styling alle esigenze specifiche dei tuoi capelli, che siano fini, fragili o spessi. Il display digitale semplifica la selezione della temperatura desiderata.

Non manca, ovviamente, il blocco della temperatura che impedisce cambi accidentali durante l’utilizzo, mentre il riscaldamento rapido in soli 15 secondi rende la piastra pronta all’uso in un attimo. Questa piastra è dotata anche di Remington Pro-Ceramic Extra di inutilizzo.

La piastra è accompagnata da una custodia resistente al calore per un trasporto sicuro e una pratica pochette per riporla in modo ordinato. Alla sua estremità vi è il cavo girevole che offre una maggiore libertà di movimento durante lo styling.

Prendi anche tu la tua piastra Remington Pro-Ceramic Extra a soli 28,99€ al posto degli originari 48,00€ di listino!