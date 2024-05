-40% di SCONTO per il POWER BANK wireless che si ancora dietro al tuo iPhone!

Tendi a stare ore e ore fuori di casa o viaggi spesso? Allora hai sicuramente bisogno di un power bank per ricaricare il tuo smartphone e non solo. E se ne cercavi uno di altissima qualità, puoi optare per il modello di Belkin che, grazie alla certificazione MagSafe, si attacca magneticamente dietro al tuo iPhone, ricaricandolo senza cavi. Il suo prezzo? Solo 41,89€ grazie allo sconto del 40%!

Tutte le caratteristiche del power bank

Progettata per essere compatibile con MagSafe, la batteria esterna di Belkin si aggancia magneticamente al tuo iPhone, garantendo un allineamento perfetto e una massima efficienza di ricarica. Grazie a questa tecnologia, puoi continuare a utilizzare il tuo telefono mentre si ricarica, senza l’inconveniente dei cavi che si aggrovigliano o si staccano.

Oltre alla ricarica wireless MagSafe da 7,5 W, questo power bank dispone anche di una porta USB-C PD che offre una ricarica cablata fino a 18 W. Questo significa che potrai ricaricare rapidamente non solo il tuo iPhone, ma anche tutti gli altri smartphone e non solo, rendendolo uno strumento versatile per le tue esigenze quotidiane.

Con una capacità di ben 10.000mAh, è in grado di ricaricare completamente il tuo iPhone più volte, eliminando la preoccupazione di rimanere senza batteria durante le tue giornate.

Tra i numerosi vantaggi di questo prodotto, è possibile ricaricare contemporaneamente sia la power bank che il tuo telefono. Inoltre, nella confezione è incluso un cavo da USB-C a USB-C da 1 metro, per offrirti tutto ciò di cui hai bisogno fin da subito.

Questo power bank ha tutto quello che tu possa volere e, grazie allo sconto, vanta un prezzo di soli 41,89€, rispetto al costo originale di 69,99€!