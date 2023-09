4 prese SMART per rendere qualunque prodotto CONNESSO (7€ l'una)

Trasformare la propria casa in una smart home non è mai stato così semplice, non quando hai a portata di mano delle prese smart che ti semplificano il tutto. Forse ne hai sentito parlare spesso ma non hai mai appurato di cosa si tratta. Questi dispositivi si frappongono tra i prodotti e le prese elettriche e ti permettono di rendere intelligente la qualunque.

Prese smart per la tua casa: semplicissime da utilizzare

Potrebbero sembrarti complicate ma credimi, sono i dispositivi più semplici sulla faccia della terra. Queste prese smart ti consentono di trasformare qualunque prodotto in uno di ultima generazione, connesso non solo ad internet ma anche ai tuoi assistenti.

Una volta che le colleghi, infatti, ti basta scaricare l’applicazione sul tuo smartphone per gestire tutto da remoto. Se poi in casa hai assistenti vocali del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant, sentiti libero di usare la tua voce.

Ma cosa ti consentono di fare? Questi prodottini sbloccano numerose funzioni tra cui:

il controllo da remoto dei prodotti;

dei prodotti; il controllo vocale;

la funzione di temporizzazione;

la possibilità di creare vere e proprie routine.

In più includono al loro interno un sistema di protezione e sicurezza per cui sei tutelato da sovraccarichi e problemi di natura elettrica più vari.

Comode, semplici, super utili se stai rendendo la tua casa intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.