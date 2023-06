4 prese smart per controllare i dispositivi da remoto a 24€ su Amazon

Vuoi una casa domotica dove tutto è controllabile in modo intelligente senza spendere una fortuna? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello 4 prese smart Woox a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento, grazie a uno sconto di 10 euro, puoi avere ogni presa a poco più di 6 euro. Davvero un prezzo bassissimo. Anche perché il risultato è straordinario. Potrai collegare ogni tuo dispositivo o elettrodomestico e controllarlo sia con i comandi vocali che con il tuo smartphone anche quando sei fuori casa.

4 prese smart per una casa completamente intelligente

Con queste 4 prese smart potrai semplificare notevolmente tantissime attività quotidiane. Ad esempio, collegando una lampada alla presa WiFi puoi accenderla o spegnerla con un semplice tap dal tuo smartphone. Oppure, prima di rientrare in casa, accendi il climatizzatore, così avrai la stanza fresca al tuo arrivo.

Usarle è semplicissimo, dovrai solo collegarle alla tua rete WiFi di casa e quindi associarle al tuo dispositivo preferito seguendo i pochi passaggi in app. Sono anche compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. E puoi creare timer e programmi per far accendere o spegnere tutto ciò che collegato alle prese a degli orari stabiliti.

Oggi hai la possibilità di fare un vero colpaccio. Devi essere veloce però perché a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue 4 prese smart Woox a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

