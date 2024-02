4 Prese elettriche Smart a soli 39€? È la nuova OFFERTA Amazon!

Hai mai sognato di controllare tutte le prese elettriche della tua casa con la voce o attraverso un app per smartphone? Da oggi ci riuscirai! Sì, perché potrai far tue ben 4 prese elettriche smart TP-Link Tapo P110 a un prezzo clamoroso: solo 39,99€ invece che gli originari 54,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche delle prese smart

Con l’app Tapo, puoi controllare le prese smart da remoto con un semplice tocco sullo schermo del tuo smartphone, accendendo o spegnendo i dispositivi, monitorando i consumi energetici e programmando timer per automatizzare le tue attività quotidiane. Anche in assenza di connessione Wi-Fi, le prese Tapo P110 continuano a funzionare secondo le impostazioni programmate.

Inoltre, grazie alla modalità Assenza, puoi simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo le luci a intervalli casuali, garantendo una maggiore sicurezza anche quando non sei presente fisicamente. Non manca neanche la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, grazie ai quali offrono anche il controllo vocale, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e integrata.

Combinando le prese Tapo P110 con altri dispositivi della stessa linea, è possibile creare un ecosistema smart completo e personalizzato, potendo gestire tutti i tuoi dispositivi con un’unica app, semplificando ulteriormente la tua routine quotidiana e rendendo la tua casa più intelligente e connessa che mai.

Grazie al bundle da 4 prese smart TP-Link Tapo P110 potrai controllare la tua casa da remoto, automatizzare le tue attività quotidiane, monitorare i consumi energetici, aumentare la sicurezza domestica e creare un ambiente smart completamente integrato e personalizzato.

Inizia a trasformare la tua casa in una casa domotica grazie alle prese smart.

