4 lampadine vintage compatibili con Alexa e Google Home a 23€

L’offerta che ti sto per segnalare oggi ti permette di fare un vero colpaccio e semplificarti notevolmente una piccola attività quotidiana. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello 4 lampadine smart vintage Aigostar a soli 23,40 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo sconto del 35% ti permette di avere un notevole risparmio e acquistare praticamente ogni lampadina a meno di 6 euro. Potrai decidere per ogni stanza il tipo d’illuminazione che preferisci e adattarle alle circostanze. Inoltre, essendo a LED, avrai un’ottima luce e nello stesso tempo un notevole risparmio. E poi sono compatibili con i comandi vocali.

4 lampadine smart vintage Aigostar a un prezzo ridicolo

Potrai collegare queste 4 lampadine smart in modo semplice e veloce alla tua WiFi 2,4 GHz di casa senza la necessità di un hub. Scarica l’app Aigosmart gratuitamente per iOS o Android e gestisci tutto tramite il tuo dispositivo come smartphone o tablet. Potrai farlo anche mentre sei fuori casa. Oppure usa i comandi vocali di Alexa e Google Assistant quando hai le mani impegnate.

Potrai impostare un timer affinché le luci si accendano o si spengano in momenti stabiliti della giornata. Avrai anche la possibilità di regolare la luminosità dall’1% fino al 100% e la temperatura da 2700 K fino a 6500 K. questo ti permetterà di creare l’abbinamento perfetto in base alle tue esigenze. Sono certificate CE e quindi puoi stare tranquillo che non creano problemi agli occhi. Inoltre grazie alla tecnologia LED offrono anche un notevole risparmio energetico.

Se non vuoi rischiare di perdere questa fantastica offerta dovrai essere rapido. Perciò vai subito su Amazon e acquista le tue 4 lampadine smart vintage Aigostar a soli 23,40 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.