Queste Lampadine Smart si accendono da sole: acquistane 4 in sconto

Se vuoi lanciarti negli articoli Smart Home, non puoi non partire dalle luci. Atmosfere incredibili e personalizzate, controllo su accensione e spegnimento anche quando sei fuori casa e molto altro ancora. Acquista 4 Lampadine Smart in offerta a €25,49 su Amazon, con uno sconto Prime del 46% su questo pacco convenienza targato HaoDeng.

Queste Lampadine Smart rinnoveranno la tua casa

Queste Lampadine Intelligenti funzionano i più noti assistenti vocali: Alexa, Google Assistant, Siri, Shortcut e SmartThings. In questo modo, potrai controllarne il funzionamento quando sei in casa, direttamente dal tuo divano, con il minimo sforzo, senza neanche un click ma utilizzando solo la tua voce. Puoi scegliere una luce calda o fredda per il tuo ambiente domestico (da 2700k a 6500k), e puoi scegliere tra milioni di colori in base a tuo umore e alle tue necessità, per personalizzare ogni tua stanza. Ti è concesso anche il comodissimo controllo da remoto, quando sei a lavoro o fuori casa. Con l’app ufficiale da scaricare, infatti, puoi regolare l’accensione e lo spegnimento delle luci impostando un timer, e se scegli la funzione di luce simulata di alba e tramonto avrai un’atmosfera più naturale, come una scena reale.

Un’altra incredibile particolarità è la compatibilità con il tuo lettore musicale: con un alto livello di sincronizzazione, la luce di ciascuna lampadina cambierà a ritmo di musica, una funzione ideale per le feste in casa o nel tuo locale. Ogni Lampadina Intelligente presente nella confezione funziona a LED da 10 W, e ti farà risparmiare fino all’80% di consumo energetico rispetto ad una lampadina tradizionale. Il tipo è A19, compatibile con la maggior parte delle apparecchiature. Ti basterà collegarla al tuo Wi-Fi e il gioco è fatto.

Approfitta subito del pacco convenienza su Amazon e acquista 4 Lampadine Smart al costo di €25,49, con uno sconto del 46% grazie al tuo abbonamento Prime.

