4 lampadine SMART Led a prezzo imperdibile, sì Alexa e Google

Se vuoi rendere la tua casa intelligente non puoi non iniziare con l’illuminazione per due tre semplici motivi, le lampadine smart:

sono comode;

costano poco;

ti offrono risultati istantanei.

Infatti ti basta montarle per iniziare ad utilizzarle e godere di numerose soluzioni diverse. Interessato? Allora approfitta della promozione su Amazon che ti permette di portare a casa ben 4 pezzi a soli 27,16€, praticamente sei euro l’una. Multicolor e compatibili con gli assistenti, sono un lusso.

Lampadine smart LED: ecco come sfruttarle al meglio

Le avviti sul tuo lampadario o sulla tua lampada da tavolo preferite come se fossero delle più semplici lampadine e funzionano fin dal primo secondo. Dopotutto con l’attacco E27 hai un mondo di possibilità visto che è il più diffuso.

Per gestirle puoi optare per due soluzioni: controllo da remoto o controllo vocale. Nel primo caso scarichi l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS mentre nel secondo connetti i dispositivi ad Amazon Alexa o Google Assistant se hai uno dei due a casa (ovviamente puoi sfruttare anche entrambe le soluzioni).

Cosa sanno fare? Anzitutto ti dico che sono multicolor quindi hai a disposizione 16 milioni di colori tra cui scegliere. Oltre a questi sono presenti le varie tonalità di bianco per un aspetto sobrio. Puoi regolare l’intensità della luce su un valore che vuoi, creare routine o dare vita a timer.

Praticamente automatizzi l’accensione e lo spegnimento per trovare tutto pronto quando rientri in casa, ad esempio.

Eccezionali, vero?

