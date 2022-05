4 lampadine SMART a prezzo TOP: multicolor, sì a Alexa e Google

Sogni un sistema di illuminazione intelligente? Allora non perdere questa promozione su Amazon che ti fa concludere un vero e proprio affare. Non ci sono giri di parole, non quando puoi portarti a casa 4 lampadine smart in una mossa e a prezzo così irrisorio.

Agisci prima che sia troppo tardi, il ribasso del 15% deve essere tuo a tutti i costi. Apri la pagina e acquista il tuo set con soli 27,19€.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, hai Prime no? Allora non farti problemi, in quattro e quattr’otto ricevi il tuo pacco a casa.

Lampadine smart: quattro pezzi a prezzo vantaggioso

Le lampadine smart sono semplicissime da utilizzare, con una spesa minima ti fanno ottenere subito i risultati di cui sei in cerca e senza se e senza ma, rendono un ambiente funzionale dal primo momento.

Infatti è sufficiente avvitarle al lampadario o alla lampada che ti più ti interessa e non fare nient’altro. Conta che con l’attacco E27 di cui sono dotate sono pressoché universali.

Le gestisci con l’applicazione sul tuo smartphone ma non solo dal momento che sono assolutamente compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Di cosa sono capaci?

sono dimmerabili e quindi la luminosità può essere modificata a tuo piacere;

e quindi la luminosità può essere modificata a tuo piacere; emettono una luce bianca che puoi impostare su fredda, calda o neutra.

che puoi impostare su o sono multicolor e capaci di riprodurre anche 16 milioni di colori differenti con un solo tocco;

e capaci di riprodurre anche 16 milioni di colori differenti con un solo tocco; possono essere utilizzate e integrate all’interno di routine.

Come ti dicevo, con una sola mossa le rendi perfette per ogni esigenza.

Non aspettare neanche un secondo in più, acquistale subito queste quattro lampadine smart eccezionali. Su Amazon devi agire con un solo click e diventano tue con appena 27,19€ ma non perdere tempo o potrebbe rivelarsi fatale. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.