4 Blink Outdoor in grande sconto su Amazon: solo 34€ ciascuna!

Si sente più spesso parlare di furti o intrusioni estranee in appartamento o in ufficio, ma come fare per evitare questi spiacevoli eventi? Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante la videocamera di sicurezza Blink Outdoor che rappresenta il vero passo avanti di Amazon nel mondo della videosorveglianza. Quest’oggi potreste portarvene a casa ben 4 al prezzo di 139,49 euro invece di 309,99 euro. Lo sconto del 55% porta il prezzo finale a una cifra mai vista prima che corrisponde a ben 34,87 euro ciascuna!

Blink Outdoor: caratteristiche principali

La Blink Outdoor è una telecamera connessa e pensata per l’esterno tanto da presentare un sistema senza fili, con alimentazione a batteria per una visione giorno e notte, della durata di circa 2 anni con 2 batterie AA al litio. Questa durata corrisponde a 5.882 secondi di Live View, 43.200 secondi di registrazione attivata dal movimento e 4.788 secondi di comunicazione bidirezionale.

Resistente agli agenti atmosferici, rileva i movimenti ed avvia così la propria azione di monitoraggio. La configurazione è estremamente semplice, consente interazioni con audio bidirezionale e permette di salvare le immagini su cloud attraverso un piano di sottoscrizione gratuito e a pagamento. Le immagini sono registrate in qualità HD 1080p (30 fotogrammi al secondo) e grazie alle riprese con infrarossi, il servizio è garantito anche in orario notturno e con complesse condizioni di luminosità. Infine potete salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Oggi potreste comprarne ben 4 con un fantastico sconto del 55% al prezzo esclusivo di 139,49 euro invece di 309,99 euro. Questo prezzo permette di acquistarne 4 a soli 34,87 euro ciascuna ed è una cosa incredibile e mai vista prima. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarle in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.