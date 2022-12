32 GB a portata di chiavi: MINI chiavetta USB che porti a casa con 5€

Se hai sempre difficoltà a trovare una chiavetta USB quando ti serve, non perderne mai più una di vista con questa soluzione efficace ed economica.

32 GB a portata di chiavi o ovunque tu voglia, per appena 5,99€ non te la puoi perdere su Amazon. Completa l’acquisto al volo e non ci pensare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB da 32GB a portata di tasca

Questa chiavetta USB ha praticamente le dimensioni di una moneta, tuttavia è comodissima non solo per la sua portabilità ma anche da tenere sempre collegata ai tuoi dispositivi. Pensa sia in auto o al computer quanto poco sia invasiva e d’intralcio.

Con il suo gancio già integrato è un perfetto portachiavi. Se vuoi lo rimuovi senza problemi, quindi non farti frenare da questo particolare.

E’ compatibile con tutti i sistemi operativi e non ti impone limiti. Puoi utilizzarla sia per conservare file che per trasferirne da una parte all’altra. Un solo secondo per spostare foto, video, documenti, musica, film e così via.

Economica, piccola, sempre utile da avere dietro.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua chiavetta USB a casa con soli 5,99€, per 32 GB sono veramente pochi. Completa l’acquisto su Amazon.

