300 Capsule Lavazza Espresso Point al 33% di SCONTO su eBay

Cerchi un espresso dal gusto forte e deciso, ma allo stesso tempo dolce? La scelta perfetta la trovi su eBay. 300 Capsule Lavazza Espresso Point Crema & Aroma sono in offerta speciale. Acquistale subito a soli 56,99€, invece di 84,70€. Un risparmio pazzesco grazie al 33% di sconto.

Approfitta subito di questa incredibile occasione. Stanno andando a ruba e la quantità disponibile è limitata. Tra l’altro, con eBay, puoi pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Inoltre, la consegna gratuita è regalata dal venditore che ha il 99,5% di feedback positivi.

Capsule Lavazza Espresso Point Crema & Aroma: perfette per tutti i palati

Capsule Lavazza Espresso Point Crema & Aroma sono ideale per te che cerchi un espresso con un’ottima corposità e dal retrogusto intenso e, soprattutto, persistente. La macinatura rende queste capsule perfette anche per chi ama preparare caffè lunghi, ma che non risultino brodosi e privi di gusto.

La miscela Crema & Aroma ha un carattere forte e deciso. Il suo gusto dolce però la rende apprezzata da tutti i palati, anche da quelli più esigenti. Alla vista il corpo è deciso. All’olfatto hai un aroma equilibrato. Al gusto ottieni un sapore intenso, persistente e dolce.

Il processo di tostatura media rende i suoi chicchi davvero speciali. La miscela è composta da arabica e robusta raccolta nelle coltivazioni del centro e sud America e Africa. Acquista subito 300 Capsule Lavazza Espresso Point Crema & Aroma a soli 56,99€, invece di 84,70€.