3 serie tv su Apple TV+ da non perdere con la prova gratuita

Il catalogo di Apple TV+ è noto per la qualità dei suoi contenuti, tanto che alcuni dei film e delle serie tv ottengono ogni anno importanti riconoscimenti nei più prestigiosi festival del settore. Alcuni titoli, però, potrebbero passare inosservati, magari perché caricati sulla piattaforma nello stesso periodo in cui una serie o una pellicola catalizza l’attenzione di tutto il pubblico.

Se è la prima volta che ti avvicini ad Apple TV+, devi sapere che puoi sfruttare un periodo di prova della durata massima di 3 mesi. Per riscattare la tua offerta devi acquistare un iPhone, un Mac, un iPad o una nuova Apple TV, per poi accedere all’app del servizio streaming con le credenziali del tuo ID Apple e attendere la comparsa del banner che ti conferma l’idoneità alla prova.

Dopo aver attivato la prova, ecco le 3 serie tv da non perdere.

For All Mankind

For All Mankind è una serie tv statunitense ideata da Ronald D. Moore, giunta quest’anno alla sua quarta stagione. Racconta una storia alternativa, nella quale la corsa allo spazio non è ancora conclusa. E l’incipit non potrebbe essere diverso da quello immaginato: l’allunaggio del primo uomo sulla Luna in seguito a una missione spaziale dell’Unione Sovietica.

Foundation

Foundation è una serie televisiva statunitense ispirata ai libri di Isaac Asimov. Ideata da David S. Goyer, la serie ha per protagonista lo scienziato Hari Seldon (interpretato dall’attore Jared Harris), inventore della psicostoria, una scienza che fonda matematica e statistica per prevedere eventi storici futuri. E il futuro non è roseo per la casata imperiale che da migliaia di anni governa ormai sulla galassia. L’anno di ambientazione è il 12067.

Little America

Chiudiamo con Little America, una serie molto azzecata per tutto quello che sta accadendo nelle ultime settimane negli Stati Uniti d’America. Dalla regista di CODA, Little America è una serie antologica che segue le storie degli immigrati in America. Figura tra le serie più acclamate dalla critica in questi ultimi tempi.